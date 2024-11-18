18 ноября 2024

На Ямале осудили водителя за взятку сотруднику ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник ДПС от взятки отказался
Сотрудник ДПС от взятки отказался Фото:

В Салехарде вынесли приговор водителю, которого задержали в нетрезвом виде. В марте 2024 года он пытался дать взятку сотруднику ДПС, но тот отказался. Подробности уголовного дела сообщает окружная прокуратура.

По данным судебного следствия, в марте 2024 года подсудимый, будучи нетрезвым, пытался дать сотруднику ДПС 1900 рублей в служебном автомобиле полиции. «Действия по даче взятки не были доведены до конца, поскольку взятка сотрудником полиции не была принята», — сообщает надзорное ведомство в Telegram.

Суд оштрафовал салехардца на 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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В Салехарде вынесли приговор водителю, которого задержали в нетрезвом виде. В марте 2024 года он пытался дать взятку сотруднику ДПС, но тот отказался. Подробности уголовного дела сообщает окружная прокуратура. По данным судебного следствия, в марте 2024 года подсудимый, будучи нетрезвым, пытался дать сотруднику ДПС 1900 рублей в служебном автомобиле полиции. «Действия по даче взятки не были доведены до конца, поскольку взятка сотрудником полиции не была принята», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Суд оштрафовал салехардца на 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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