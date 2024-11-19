19 ноября 2024

Киалимское водохранилище, дамбу которого прорвало в июле, наполняют водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Киалимское водохранилище в июле 2024 года
Киалимское водохранилище в июле 2024 года Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало летом 2024 года, продолжают наполнять водой. Об этом сообщил мэр Карабаша Станислав Афанасенко.

«Ведём монтаж двигателей и насосов на станции первого подъёма водозабора Киалим. Продолжаем наполнение водохранилища», — написал Афанасенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша прорвало в июле этого года после продолжительных ливней. В зоне подтопления оказались дома 200 человек. Вода на полкилометра унесла дом с женщиной и маленькими детьми. На базе двух школ в Карабаше был организован пункт временного размещения.

Работы по наполнению Киалимского водохранилища должны быть закончены до 30 ноября, сообщил ранее Афанасенко. На прошлой неделе там уложили трубы для набора воды.

Водохранилище должно быть заполнено водой к концу ноября
Водохранилище должно быть заполнено водой к концу ноября
Фото:

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Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало летом 2024 года, продолжают наполнять водой. Об этом сообщил мэр Карабаша Станислав Афанасенко. «Ведём монтаж двигателей и насосов на станции первого подъёма водозабора Киалим. Продолжаем наполнение водохранилища», — написал Афанасенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша прорвало в июле этого года после продолжительных ливней. В зоне подтопления оказались дома 200 человек. Вода на полкилометра унесла дом с женщиной и маленькими детьми. На базе двух школ в Карабаше был организован пункт временного размещения. Работы по наполнению Киалимского водохранилища должны быть закончены до 30 ноября, сообщил ранее Афанасенко. На прошлой неделе там уложили трубы для набора воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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