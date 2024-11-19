Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало летом 2024 года, продолжают наполнять водой. Об этом сообщил мэр Карабаша Станислав Афанасенко.
«Ведём монтаж двигателей и насосов на станции первого подъёма водозабора Киалим. Продолжаем наполнение водохранилища», — написал Афанасенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша прорвало в июле этого года после продолжительных ливней. В зоне подтопления оказались дома 200 человек. Вода на полкилометра унесла дом с женщиной и маленькими детьми. На базе двух школ в Карабаше был организован пункт временного размещения.
Работы по наполнению Киалимского водохранилища должны быть закончены до 30 ноября, сообщил ранее Афанасенко. На прошлой неделе там уложили трубы для набора воды.
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