Глава «Ямалтрансстроя» Нак получил государственную награду

Руководителя «Ямалтрансстроя» Игоря Нака наградили орденом Александра Невского
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Нака наградили орденом Александра Невского (архивное фото)
Нака наградили орденом Александра Невского (архивное фото) Фото:

Руководитель компании «Ямалтрансстрой» Игорь Нак награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на портале публикования правовых актов.

«Наградить орденом Александра Невского Игоря Нака — генерального директора акционерного общества „Ямалтрансстрой“», — говорится в документе. Орден вручается за высокие личные достижения в различных отраслях экономики.

Ранее Нак получил из рук патриарха Кирилла орден преподобного Серафима Саровского. После награждения гендиректор «Ямалтрансстроя» попросил благословения у патриарха.

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Руководитель компании «Ямалтрансстрой» Игорь Нак награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на портале публикования правовых актов. «Наградить орденом Александра Невского Игоря Нака — генерального директора акционерного общества „Ямалтрансстрой“», — говорится в документе. Орден вручается за высокие личные достижения в различных отраслях экономики. Ранее Нак получил из рук патриарха Кирилла орден преподобного Серафима Саровского. После награждения гендиректор «Ямалтрансстроя» попросил благословения у патриарха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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