Глава «Ямалтрансстроя» Нак получил государственную награду

Нака наградили орденом Александра Невского (архивное фото)
Руководитель компании «Ямалтрансстрой» Игорь Нак награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на портале публикования правовых актов.
«Наградить орденом Александра Невского Игоря Нака — генерального директора акционерного общества „Ямалтрансстрой“», — говорится в документе. Орден вручается за высокие личные достижения в различных отраслях экономики.
Ранее Нак получил из рук патриарха Кирилла орден преподобного Серафима Саровского. После награждения гендиректор «Ямалтрансстроя» попросил благословения у патриарха.
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