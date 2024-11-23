23 ноября 2024
22 ноября 2024

«Мам, я шапку надел»: силовики креативно поздравили своих мам. Видео

В ЯНАо силовики записали трогательное видеопоздравление мамам
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики ЯНАО «надели шапки» в День матери
Силовики ЯНАО «надели шапки» в День матери Фото:

Сотрудники МВД, ГИБДД, МЧС, ФССП, Росгвардии, УФСИН и Военного комиссариата ЯНАО придумали необычный способ поздравить мам с праздником. Они записали видео, где надевают профессиональные головные уборы и повторяют «мам, я шапку надел».

«Представители силовых структур Ямала приняли участие в видео флешмобе, посвященном Дню Матери… С праздником, дорогие мамы! Пусть в ваших домах всегда царит тепло, счастье и гармония, а ваши сердца будут полны гордости за достижения ваших детей», — написано в сообщении под видео в telegram-канале УГИБДД МВД России по ЯНАО.

Помимо этого, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жительниц округа с Днем матери. Он поблагодарил их за жизнь, счастливое детство, мудрость, терпение и невероятный труд.

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Сотрудники МВД, ГИБДД, МЧС, ФССП, Росгвардии, УФСИН и Военного комиссариата ЯНАО придумали необычный способ поздравить мам с праздником. Они записали видео, где надевают профессиональные головные уборы и повторяют «мам, я шапку надел». «Представители силовых структур Ямала приняли участие в видео флешмобе, посвященном Дню Матери… С праздником, дорогие мамы! Пусть в ваших домах всегда царит тепло, счастье и гармония, а ваши сердца будут полны гордости за достижения ваших детей», — написано в сообщении под видео в telegram-канале УГИБДД МВД России по ЯНАО. Помимо этого, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жительниц округа с Днем матери. Он поблагодарил их за жизнь, счастливое детство, мудрость, терпение и невероятный труд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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