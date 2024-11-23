23 ноября 2024
22 ноября 2024

Тюменцы стали больше доверять наличке, чем банковским картам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области выросла доля купюр у населения
В Тюменской области выросла доля купюр у населения Фото:

В Тюменской области на 16% процентов выросла доля наличных денежных средств, находящихся в обороте населения. Об этом сообщила управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

«Тюменцы стали чаще хранить деньги в наличности. Доля купюр у населения региона выросла на 16%», — рассказала Никитина «Тюменской области сегодня».

При этом, в основном такая тенденция наблюдается у старшего поколения и жителей сельской местности. В целом же по России, уже 85% составляет объем безналичного оборота.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области стали активнее приобретать жилье за наличный расчет. Количество покупок таким способом увеличилось в два раза.

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В Тюменской области на 16% процентов выросла доля наличных денежных средств, находящихся в обороте населения. Об этом сообщила управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина. «Тюменцы стали чаще хранить деньги в наличности. Доля купюр у населения региона выросла на 16%», — рассказала Никитина «Тюменской области сегодня». При этом, в основном такая тенденция наблюдается у старшего поколения и жителей сельской местности. В целом же по России, уже 85% составляет объем безналичного оборота. Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области стали активнее приобретать жилье за наличный расчет. Количество покупок таким способом увеличилось в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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