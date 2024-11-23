Тюменцы стали больше доверять наличке, чем банковским картам

В Тюменской области на 16% процентов выросла доля наличных денежных средств, находящихся в обороте населения. Об этом сообщила управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.
«Тюменцы стали чаще хранить деньги в наличности. Доля купюр у населения региона выросла на 16%», — рассказала Никитина «Тюменской области сегодня».
При этом, в основном такая тенденция наблюдается у старшего поколения и жителей сельской местности. В целом же по России, уже 85% составляет объем безналичного оборота.
Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области стали активнее приобретать жилье за наличный расчет. Количество покупок таким способом увеличилось в два раза.
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