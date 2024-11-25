В Тюмени вновь выросла заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В Тюменской области за прошедшую 47 неделю (с 18 по 24 ноября) отмечено незначительное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в пресс-службе.
За предыдущую неделю с 11 по 17 ноября количество заболевших выросло на 15%. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области более двух тысяч школьников переведены на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
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