В Тюмени вновь выросла заболеваемость ОРВИ

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Против гриппа привито свыше 956 тысяч человек
Против гриппа привито свыше 956 тысяч человек Фото:

В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Тюменской области за прошедшую 47 неделю (с 18 по 24 ноября) отмечено незначительное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в пресс-службе.

За предыдущую неделю с 11 по 17 ноября количество заболевших выросло на 15%. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области более двух тысяч школьников переведены на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

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В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области за прошедшую 47 неделю (с 18 по 24 ноября) отмечено незначительное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в пресс-службе. За предыдущую неделю с 11 по 17 ноября количество заболевших выросло на 15%. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области более двух тысяч школьников переведены на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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