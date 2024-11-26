В Варгашинском округе Курганской области рыбаки облюбовали место с хорошим клевом. На озере Паршино у деревни Дундино собирается много желающих порыбачить, а один из них поделился уловом в соцсетях. Курганец наловил много рыбы, похожей на ротанов.
«Озеро Паршино (возле д. Дундино). Количество и размеры приличные, народу на льду было много», — написал рыбак в сообщество «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, в комментариях рыбаки подсказывают, что дорога к клевому месту лежит асфальтированная и удобная для проезда. Здесь же, у деревни Дундино, есть другие озера: Чистое, Батовое и Ременное. Из Кургана до рыбного места 83 километра. Проехать к нему можно только через село Варгаши.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!