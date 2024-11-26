Курганцы нашли озеро с крупными ротанами. Фото

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На озере в Варгашинском округе собирается много рыбаков
На озере в Варгашинском округе собирается много рыбаков Фото:

В Варгашинском округе Курганской области рыбаки облюбовали место с хорошим клевом. На озере Паршино у деревни Дундино собирается много желающих порыбачить, а один из них поделился уловом в соцсетях. Курганец наловил много рыбы, похожей на ротанов.

«Озеро Паршино (возле д. Дундино). Количество и размеры приличные, народу на льду было много», — написал рыбак в сообщество «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, в комментариях рыбаки подсказывают, что дорога к клевому месту лежит асфальтированная и удобная для проезда. Здесь же, у деревни Дундино, есть другие озера: Чистое, Батовое и Ременное. Из Кургана до рыбного места 83 километра. Проехать к нему можно только через село Варгаши.

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В Варгашинском округе Курганской области рыбаки облюбовали место с хорошим клевом. На озере Паршино у деревни Дундино собирается много желающих порыбачить, а один из них поделился уловом в соцсетях. Курганец наловил много рыбы, похожей на ротанов. «Озеро Паршино (возле д. Дундино). Количество и размеры приличные, народу на льду было много», — написал рыбак в сообщество «Рыбалка В Кургане 45 RUS » в соцсети «ВКонтакте».  Кроме того, в комментариях рыбаки подсказывают, что дорога к клевому месту лежит асфальтированная и удобная для проезда. Здесь же, у деревни Дундино, есть другие озера: Чистое, Батовое и Ременное. Из Кургана до рыбного места 83 километра. Проехать к нему можно только через село Варгаши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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