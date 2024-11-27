Курган попал в топ лучших городов по качеству жизни, обогнав Тюмень. Скрин

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Курган стал один из городов России с высоким уровнем качества жизни
Курган стал один из городов России с высоким уровнем качества жизни Фото:

Город Курган «встал» в рейтинге среди городов с высоким уровнем качества жизни, заняв 16 место из 25. Даже Тюмень оказалась ниже в топе, заняв 33 место. Об этом сообщает Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Он опубликовал результат исследования за 2024 год.

«Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Сочи, Петрозаводск, Владикавказ, Грозный, Севастополь, Махачкала, Пенза, Калуга, Симферополь, Курган», — указано в опубликованном документе по результатам мониторинга. 

В документе объясняется, что мониторинг качества жизни в российских городах включает несколько ключевых направлений, таких как:

  • Материальное благополучие: оценивается через потребительскую активность и доступность жилья;
  • Качество медицинского обслуживания: влияет на здоровье населения;
  • Экологическая среда: качество воды, воздуха и переработка отходов;
  • Образование: доступность и качество образования;
  • Культурные ценности: доступ к книгам, театрам и музеям;
  • Дорожное хозяйство: качество дорог и безопасность на них;
  • Жилищно-коммунальное хозяйство: поддержание инфраструктуры и благоустройство;
  • Работа властей: условия для бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами;
  • Социальные проблемы: деструктивное поведение и конфликты в обществе;
  • Готовность к переезду: стремление искать лучшие условия жизни.

Особое внимание при исследовании уделялось материальному благополучию, качеству медицинского обслуживания и экологии, так как они имеют наибольшее влияние на индекс качества жизни. Этот индекс формируется на основе социологических опросов и официальной статистики.

Курган занял 16 место в рейтинге
Курган занял 16 место в рейтинге
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Город Курган «встал» в рейтинге среди городов с высоким уровнем качества жизни, заняв 16 место из 25. Даже Тюмень оказалась ниже в топе, заняв 33 место. Об этом сообщает Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Он опубликовал результат исследования за 2024 год. «Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Сочи, Петрозаводск, Владикавказ, Грозный, Севастополь, Махачкала, Пенза, Калуга, Симферополь, Курган», — указано в опубликованном документе по результатам мониторинга.  В документе объясняется, что мониторинг качества жизни в российских городах включает несколько ключевых направлений, таких как: Особое внимание при исследовании уделялось материальному благополучию, качеству медицинского обслуживания и экологии, так как они имеют наибольшее влияние на индекс качества жизни. Этот индекс формируется на основе социологических опросов и официальной статистики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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