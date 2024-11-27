Город Курган «встал» в рейтинге среди городов с высоким уровнем качества жизни, заняв 16 место из 25. Даже Тюмень оказалась ниже в топе, заняв 33 место. Об этом сообщает Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Он опубликовал результат исследования за 2024 год.
«Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Сочи, Петрозаводск, Владикавказ, Грозный, Севастополь, Махачкала, Пенза, Калуга, Симферополь, Курган», — указано в опубликованном документе по результатам мониторинга.
В документе объясняется, что мониторинг качества жизни в российских городах включает несколько ключевых направлений, таких как:
- Материальное благополучие: оценивается через потребительскую активность и доступность жилья;
- Качество медицинского обслуживания: влияет на здоровье населения;
- Экологическая среда: качество воды, воздуха и переработка отходов;
- Образование: доступность и качество образования;
- Культурные ценности: доступ к книгам, театрам и музеям;
- Дорожное хозяйство: качество дорог и безопасность на них;
- Жилищно-коммунальное хозяйство: поддержание инфраструктуры и благоустройство;
- Работа властей: условия для бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами;
- Социальные проблемы: деструктивное поведение и конфликты в обществе;
- Готовность к переезду: стремление искать лучшие условия жизни.
Особое внимание при исследовании уделялось материальному благополучию, качеству медицинского обслуживания и экологии, так как они имеют наибольшее влияние на индекс качества жизни. Этот индекс формируется на основе социологических опросов и официальной статистики.
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