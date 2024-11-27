Рубль прекратил падение после экстренного решения Центробанка

Решение Центробанка по приостановке покупки иностранной валюты до конца 2024 года прекратило падение рубля. Так, курс доллара снизился со 114 до 111 рублей, а курс юаня упал до 14,47 рублей, хотя ранее достиг 15 рублей. Об этом сообщили журналисты.
«Курс доллара на международном рынке Форекс растет к закрытию предыдущей торговой сессии на 5,95%, до 111,7719 рублей. На максимуме в течение дня пара USDRUB превышала 114,5 рублей», — передает РБК свои выводы.
Также, отмечается, что курс юаня на Мосбирже снизился до 14,47 рублей, то есть на 1,37%. В течение суток 27 ноября он на максимуме достиг отметки в 15 рублей.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов сообщил, что в ноябре курс рубля ослабнет до 95-100 рублей за доллар. По словам Ордова, подобное может вызвать ненужную панику на валютном рынке.
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