Самые скандальные истории, которые поднимал курганский депутат Бухаров

Курганского депутата Бухарова отпустили домой после задержания

28 ноября 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

Депутат выступал против оптимизации больниц и помогал вдове ветерана ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи задержали депутата Шадринской гордумы (Курганская область) Александра Бухарова, а также провели обыски в его доме. Он известен тем, что помогал вдове ветерана Великой Отечественной войны, требовал отставки думы и получал наказание за одиночный пикет. Самые скандальные истории, поднимаемые Бухаровым, — в материале URA.RU. Биография Александра Бухарова Александр Бухаров родился 25 сентября 1987 года в Шадринске. Он получил высшее образование по специальностям «История» и «Юриспруденция». Работал преподавателем правовых и гуманитарных дисциплин в филиале Тюменского государственного университета в Шадринске. С 2010 по 2015 годы Бухаров был депутатом Шадринской гордумы пятого созыва, с 2016 по 2020 — членом общественной палаты Шадринска, председателем комиссии по общественному контролю. Депутат является активным оппозиционером, открыто выступает в гордуме и встречается с избирателями, но сталкивается с критикой со стороны коллег. Бухарова также обвиняли в пиаре на ремонтах, запланированных мэрией. Задержание из-за одиночного пикета против оптимизации больниц В 2022 году Александр Бухаров выступал против оптимизации больниц в Шадринске. Он готовил масштабный митинг, но не получил разрешения на него из-за коронавирусных ограничений. Тогда депутат в День города Шадринска вышел с одиночным пикетом. После этого он был задержан, а суд признал его виновным и вынес предупреждение. По словам Бухарова, основная цель пикета была достигнута — в Шадринской БСМП после закрытия вновь открыли онкологию и кардиологию. Требование отставки думы из-за незаконной премии мэра Бухаров призывал своих коллег сложить полномочия после того, как была согласована незаконная премия в размере 172 тысяч рублей мэру Шадринска Антону Мокану. По его словам, все 17 депутатов утратили моральное право представлять интересы избирателей. Предложение урезать траты на культуру В 2022 году власти Шадринска предлагали снизить расходы на культуру в 2022 году более чем на 11 миллионов рублей, а траты на содержание муниципальной власти в перспективе на 2023 год увеличить на четыре миллиона рублей. Александр Бухаров отмечал, что это «очень много» для города. По словам депутата, расходы на культуру сокращались второй год подряд. Он предлагал оставить прежними траты на чиновников, но коллеги его не поддержали. Помощь вдове ветерана ВОВ, у которой в квартире не было тепла Депутат рассказывал о 94-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны, у которой в квартире было холодно. Аналогичная проблема с отоплением была в доме и в 2023 году. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации URA.RU сообщали, что по улице Спартака, 51 якобы подают теплоноситель с 7 октября. В УК «ЖЭК-Шадринск» сообщали, что о проблеме с отоплением по данному адресу знают, так как в компанию уже обращался житель дома. Депутат покинул заседание думы по благоустройству Шадринска Александр Бухаров покинул заседание думы по развитию городского хозяйства, чтобы не голосовать за проект мэрии о внесении изменений в правила благоустройства. По его словам, ранее депутаты отклонили его и отправили на доработку из-за того, что он «сырой», но вместо того, чтобы дождаться сроков приема предложений, они вынесли его на заседание. Бухаров выступал против передачи «Спецавтотранса» в частные руки Депутат сообщал, что власти Шадринска планировали отдать под приватизацию муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Бухаров отмечал, что думала не давала на это согласия, и он сам против такого решения, так как это приведет к переносу ответственности на подрядчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи задержали депутата Шадринской гордумы (Курганская область) Александра Бухарова, а также провели обыски в его доме. Он известен тем, что помогал вдове ветерана Великой Отечественной войны, требовал отставки думы и получал наказание за одиночный пикет. Самые скандальные истории, поднимаемые Бухаровым, — в материале URA.RU. Александр Бухаров родился 25 сентября 1987 года в Шадринске. Он получил высшее образование по специальностям «История» и «Юриспруденция». Работал преподавателем правовых и гуманитарных дисциплин в филиале Тюменского государственного университета в Шадринске. С 2010 по 2015 годы Бухаров был депутатом Шадринской гордумы пятого созыва, с 2016 по 2020 — членом общественной палаты Шадринска, председателем комиссии по общественному контролю. Депутат является активным оппозиционером, открыто выступает в гордуме и встречается с избирателями, но сталкивается с критикой со стороны коллег. Бухарова также обвиняли в пиаре на ремонтах, запланированных мэрией. В 2022 году Александр Бухаров выступал против оптимизации больниц в Шадринске. Он готовил масштабный митинг, но не получил разрешения на него из-за коронавирусных ограничений. Тогда депутат в День города Шадринска вышел с одиночным пикетом. После этого он был задержан, а суд признал его виновным и вынес предупреждение. По словам Бухарова, основная цель пикета была достигнута — в Шадринской БСМП после закрытия вновь открыли онкологию и кардиологию. Бухаров призывал своих коллег сложить полномочия после того, как была согласована незаконная премия в размере 172 тысяч рублей мэру Шадринска Антону Мокану. По его словам, все 17 депутатов утратили моральное право представлять интересы избирателей. В 2022 году власти Шадринска предлагали снизить расходы на культуру в 2022 году более чем на 11 миллионов рублей, а траты на содержание муниципальной власти в перспективе на 2023 год увеличить на четыре миллиона рублей. Александр Бухаров отмечал, что это «очень много» для города. По словам депутата, расходы на культуру сокращались второй год подряд. Он предлагал оставить прежними траты на чиновников, но коллеги его не поддержали. Депутат рассказывал о 94-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны, у которой в квартире было холодно. Аналогичная проблема с отоплением была в доме и в 2023 году. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации URA.RU сообщали, что по улице Спартака, 51 якобы подают теплоноситель с 7 октября. В УК «ЖЭК-Шадринск» сообщали, что о проблеме с отоплением по данному адресу знают, так как в компанию уже обращался житель дома. Александр Бухаров покинул заседание думы по развитию городского хозяйства, чтобы не голосовать за проект мэрии о внесении изменений в правила благоустройства. По его словам, ранее депутаты отклонили его и отправили на доработку из-за того, что он «сырой», но вместо того, чтобы дождаться сроков приема предложений, они вынесли его на заседание. Депутат сообщал, что власти Шадринска планировали отдать под приватизацию муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Бухаров отмечал, что думала не давала на это согласия, и он сам против такого решения, так как это приведет к переносу ответственности на подрядчиков.