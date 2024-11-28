Заторы образовались в том числе и из-за наледи на дорогах
Пробки на улицах Тюмени оцениваются на семь баллов из десяти. Основной затор сосредоточен на окружной дороге. Таки данные опубликованы на сервисе 2 ГИС.
«Тюмень, 29 ноября, 9:40. Пробки семь баллов», — указано на сайте 2ГИС.
В городе зафиксировано восемь ДТП. Аварии обозначены на улице Федюнинского, Мельникайте, Республики, Профсоюзная и других. Помимо этого, как сообщают очевидцы, из-за снега на дорогах образовалась наледь.
Пробки в Тюмени оцениваются в семь баллов
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