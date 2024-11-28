28 ноября 2024

Тюмень сковали километровые пробки. Скрин

Пробки в Тюмени оцениваются в семь баллов из десяти
© Служба новостей «URA.RU»
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Заторы образовались в том числе и из-за наледи на дорогах
Заторы образовались в том числе и из-за наледи на дорогах Фото:

Пробки на улицах Тюмени оцениваются на семь баллов из десяти. Основной затор сосредоточен на окружной дороге. Таки данные опубликованы на сервисе 2 ГИС.

«Тюмень, 29 ноября, 9:40. Пробки семь баллов», — указано на сайте 2ГИС.

В городе зафиксировано восемь ДТП. Аварии обозначены на улице Федюнинского, Мельникайте, Республики, Профсоюзная и других. Помимо этого, как сообщают очевидцы, из-за снега на дорогах образовалась наледь.

Пробки в Тюмени оцениваются в семь баллов
Пробки в Тюмени оцениваются в семь баллов
Фото:

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Пробки на улицах Тюмени оцениваются на семь баллов из десяти. Основной затор сосредоточен на окружной дороге. Таки данные опубликованы на сервисе 2 ГИС. «Тюмень, 29 ноября, 9:40. Пробки семь баллов», — указано на сайте 2ГИС. В городе зафиксировано восемь ДТП. Аварии обозначены на улице Федюнинского, Мельникайте, Республики, Профсоюзная и других. Помимо этого, как сообщают очевидцы, из-за снега на дорогах образовалась наледь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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