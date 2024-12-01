В России с сегодняшнего дня выросла численность армии

Указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны. Теперь численность ВС РФ составляет 2 389 130 единиц.
«Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. <...> Настоящий Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года», — говорится в указе президента, опубликованном на на портале нормативно-правовых актов. Общая численность Вооруженных сил Российской Федерации должна достигать 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 должны быть военнослужащими.
В сентябре 2024 года Путин подписал указ, из которого следует, что численность Вооруженных сил России должна быть увеличена до 1,5 млн военнослужащих. По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, глава РФ принял решение об увеличении численности ВС РФ в ответ на растущие вызовы. Согласно прошлому указу, утвержденному в декабре 2023 года, численность Вооруженных сил составляла 2 209 130 человек, из них 1 320 000 — военнослужащие.
Из рейтинга, опубликованного журналом US News and World Report, следует, что Россия возглавила список стран с самыми мощными вооруженными силами в мире. На втором месте расположилась американская армия. Как устроена российская армия, какие задачи стоят перед Минобороны — в материале URA.RU.
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