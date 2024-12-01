Сколько будет стоить праздничный стол на Новый год

Цены на новогодний набор продуктов в России в этом году выросли на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость такого набора по стране составит 9,1 тысячи рублей.
«Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей», — сообщили РИА Новости ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В 2023 году аналогичный набор продуктов обходился россиянам в 8 050 рублей, сейчас цена возросла до 9 140 рублей.
Среди составляющих новогоднего стола особенно заметно подорожали бутерброды с красной икрой: если в прошлом году продукты для их приготовления стоили 1 746 рублей, то в этом году цена возросла до 2 326 рублей. Также отмечается повышение цен на овощные нарезки и мясные закуски.
Традиционного новогоднего горячего блюда в стране нет, однако нередко люди выбирают на эту роль запеченную курицу с картошкой. В этом году это блюдо обойдется в 471 рубль, это даже немного дешевле, чем год назад — 488 рублей.
Среди закусок самой дорогой станут бутерброды с красной икрой. Продукты для 12 бутербродов стоят 2 326 рублей, ранее на приготовление бы ушло 1 746 рублей. А салат «Оливье» на четверых обойдется в 553 рубля.
За последний год в тройку самых подорожавших продуктов вошли: картофель (на 65%), икра, цена которой выросла на 34%, и сливочное масло с увеличением в 31%. В то же время, стоимость курицы показала снижение на 7%.
В состав новогоднего набора входят ингредиенты для приготовления основного блюда, включая два кг курицы, 500 г картофеля и чеснок. Также предусмотрены овощи для нарезки: помидоры и огурцы по 600 г каждого и 300 г зеленых нарезок. Ассортимент закусок состоит из 800 г различных солений, 400 г сыра, а также по 300 г копченых мясных изделий, вареной и сырокопченой колбас. Комплект включает бутерброды с икрой и шпротами, а также салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» на четырех человек. В набор также входят фрукты: по 1 кг апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 г лимонов. Дополнением служит 800-граммовый праздничный торт. Напитки представлены бутылками игристого и столового вина, коньяком, минеральной водой, а также соком и чаем.
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