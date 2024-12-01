В ходе СВО российские вооруженные силы взяли под контроль 88 населенных пунктов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях осенью 2024 года. Об этом сообщается в сводках Минобороны РФ.
«Российская армия за осень 2024 года освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях», — подсчитал ТАСС из данных сводок Минобороны. Так, группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Журавка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Украинск, Мариновка, Нелеповка и другие.
Военные подразделения группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов, включая Левадное в Запорожской области, а также Пречистовку, Водяное, Угледар, Золотую Ниву, Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское, Ясную Поляну и другие. Бойцы группировки «Север» завершили освобождение 14 пунктов в Курской области. Среди них Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость, Десятый Октябрь, Успеновка, Борки, Новая Сорочина и Покровский.
Действия южной группировки войск привели к освобождению населенных пунктов Красногоровка, Григоровка (около Селидово), Желанное Первое, Георгиевка, Григоровка и другие. В свою очередь, группировка «Запад» завершила освобождение 8 населенных пунктов. Это Макеевка и Невское в ЛНР; Новосадовое в ДНР; Вишневое, Кругляковка, Першотравневое, Колесниковка и Копанки в Харьковской области.
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