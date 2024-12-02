Федеральная сеть откроет крупный склад для Челябинской и Курганской областей

© Служба новостей «URA.RU»
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Появление объекта X5 Retail пока не способно снизить острый дефицит складской недвижимости на рынке
Появление объекта X5 Retail пока не способно снизить острый дефицит складской недвижимости на рынке Фото:

В декабре холдинг X5 Group откроет крупный распределительный центр под магазины «Чижик», который будет обслуживать Челябинскую и Курганскую области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, также объекты откроются еще в одном регионе страны.

«Готовимся запускать распределительный центр в Челябинской области. Открытие намечено на декабрь. Также до конца года откроется другой объект в одном из регионов присутствия», — уточнили URA.RU в пресс-службе холдинга.

По данным URA.RU, помещение расположилось на участке в шесть гектаров. Центр построили в поселке Малая Сосновка Саргазинского поселения. В ноябре было выдано окончательное заключение на проект здания, которое оказалось положительным.

Риелторы заметили URA.RU, что в регионе наметился значительный дефицит складских помещений. Особенно остро вопрос стоит в отношении качественных логистических центров в черте Челябинска.

«Активное развитие северо-западной части города требует новых центров. Теперь любая логическая недвижимость, особенно класса А, здесь будет востребована. В обозримой перспективе нехватка объектов сохранится», — заявил URA.RU гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный.

Тенденции справедливы не только для Челябинской области. По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, у компаний ритейла нет иного выхода, кроме как строить для своих нужд.

«На рынке отсутствуют свободные помещения. Поэтому магазины строят. Частично в будущем это может привести к росту предложения. Объединив разрозненные склады, компании консолидируют потоки на новую точку, освобождая прочие объекты», — пояснил URA.RU Хорьков.

В сентябре в Курчатовском районе Челябинска экспертиза одобрила строительство еще одного логистического центра. Площадь объекта на улице Черкасской превысит 44 тысячи кв метров.

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В декабре холдинг X5 Group откроет крупный распределительный центр под магазины «Чижик», который будет обслуживать Челябинскую и Курганскую области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, также объекты откроются еще в одном регионе страны. «Готовимся запускать распределительный центр в Челябинской области. Открытие намечено на декабрь. Также до конца года откроется другой объект в одном из регионов присутствия», — уточнили URA.RU в пресс-службе холдинга. По данным URA.RU, помещение расположилось на участке в шесть гектаров. Центр построили в поселке Малая Сосновка Саргазинского поселения. В ноябре было выдано окончательное заключение на проект здания, которое оказалось положительным. Риелторы заметили URA.RU, что в регионе наметился значительный дефицит складских помещений. Особенно остро вопрос стоит в отношении качественных логистических центров в черте Челябинска. «Активное развитие северо-западной части города требует новых центров. Теперь любая логическая недвижимость, особенно класса А, здесь будет востребована. В обозримой перспективе нехватка объектов сохранится», — заявил URA.RU гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный. Тенденции справедливы не только для Челябинской области. По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, у компаний ритейла нет иного выхода, кроме как строить для своих нужд. «На рынке отсутствуют свободные помещения. Поэтому магазины строят. Частично в будущем это может привести к росту предложения. Объединив разрозненные склады, компании консолидируют потоки на новую точку, освобождая прочие объекты», — пояснил URA.RU Хорьков. В сентябре в Курчатовском районе Челябинска экспертиза одобрила строительство еще одного логистического центра. Площадь объекта на улице Черкасской превысит 44 тысячи кв метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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