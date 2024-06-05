«Чижик» построит распределительный центр на Челябинскую и Курганскую области

Торговая сеть «Чижик» холдинга X5 Group построит в Сосновском районе распределительный центр (РЦ) на Челябинскую и Курганскую области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, объект планируется запустить до конца года.
«Распределительный центр планируется запустить в работу до конца 2024 года. Он будет обслуживать магазины торговой сети „Чижик“ в Челябинской и Курганской областях», — сообщили URA.RU в компании.
По данным URA.RU, здание центра займет земельный участок площадью в шесть гектаров. Объект возводится в поселке Малая Сосновка в Саргазинского поселения.
Как отметили в X5 Group, открытие нового РЦ позволит сети развивать уральские магазины и повысить эффективность логистических процессов. В данный момент поставки в магазины Челябинска и области ведутся из Екатеринбурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.