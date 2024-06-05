«Чижик» построит распределительный центр на Челябинскую и Курганскую области

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Товары в магазины сети начнут поступать из крупного центра под Челябинском Фото:

Торговая сеть «Чижик» холдинга X5 Group построит в Сосновском районе распределительный центр (РЦ) на Челябинскую и Курганскую области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, объект планируется запустить до конца года.

«Распределительный центр планируется запустить в работу до конца 2024 года. Он будет обслуживать магазины торговой сети „Чижик“ в Челябинской и Курганской областях», — сообщили URA.RU в компании.

По данным URA.RU, здание центра займет земельный участок площадью в шесть гектаров. Объект возводится в поселке Малая Сосновка в Саргазинского поселения.

Как отметили в X5 Group, открытие нового РЦ позволит сети развивать уральские магазины и повысить эффективность логистических процессов. В данный момент поставки в магазины Челябинска и области ведутся из Екатеринбурга.

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Торговая сеть «Чижик» холдинга X5 Group построит в Сосновском районе распределительный центр (РЦ) на Челябинскую и Курганскую области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, объект планируется запустить до конца года. «Распределительный центр планируется запустить в работу до конца 2024 года. Он будет обслуживать магазины торговой сети „Чижик“ в Челябинской и Курганской областях», — сообщили URA.RU в компании. По данным URA.RU, здание центра займет земельный участок площадью в шесть гектаров. Объект возводится в поселке Малая Сосновка в Саргазинского поселения. Как отметили в X5 Group, открытие нового РЦ позволит сети развивать уральские магазины и повысить эффективность логистических процессов. В данный момент поставки в магазины Челябинска и области ведутся из Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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