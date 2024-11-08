В Сосновском районе Челябинской области в Саргазинском поселении в ближайшее время откроется складской комплекс продуктовой сети «Чижик». Окончательный проект был одобрен 7 ноября 2024 года, сведения включены в реестр, сообщается на сайте госреестра.
«Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров „Распределительный центр ‚Чижик‘ по адресу: Челябинская область, район Сосновский, Саргазинское сельское поселение. Положительное заключение от экспертной организации ООО ‚Центр экспертиз‘“, — сообщается на сайте госреестра.
Застройщиком склада сети «Чижик» является ООО «Урал Логистик». Площадь распределительного центра составляет более 60 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость — 6 миллионов 839 тысяч рублей.
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