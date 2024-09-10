Госэкспертиза одобрила строительство крупного логистического центра в Челябинске. Скрин

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Площадь логистического центра составит более 44 тысяч квадратных метров
Площадь логистического центра составит более 44 тысяч квадратных метров Фото:

В Курчатовском районе Челябинска построят крупный логистический центр площадью более 44 тысячи 97 квадратных метров. Проект был одобрен госэкпертизой Челябинской области 6 сентября, сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства: логистический центр, улица Черкасская. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщается на сайте.

Согласно документации, застройщиком объекта является компания «Люксавто». Земли предназначены под строительство логистических центров. По данным кадастровой карты, их кадастровая стоимость составляет 28 миллионов 981 тысячу рублей.

Кадастровая стоимость земли составит 44 тысячи 97 квадратных метров
Кадастровая стоимость земли составит 44 тысячи 97 квадратных метров
Фото:

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В Курчатовском районе Челябинска построят крупный логистический центр площадью более 44 тысячи 97 квадратных метров. Проект был одобрен госэкпертизой Челябинской области 6 сентября, сообщается на сайте госреестра. «Объект капитального строительства: логистический центр, улица Черкасская. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщается на сайте. Согласно документации, застройщиком объекта является компания «Люксавто». Земли предназначены под строительство логистических центров. По данным кадастровой карты, их кадастровая стоимость составляет 28 миллионов 981 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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