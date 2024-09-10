В Курчатовском районе Челябинска построят крупный логистический центр площадью более 44 тысячи 97 квадратных метров. Проект был одобрен госэкпертизой Челябинской области 6 сентября, сообщается на сайте госреестра.
«Объект капитального строительства: логистический центр, улица Черкасская. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщается на сайте.
Согласно документации, застройщиком объекта является компания «Люксавто». Земли предназначены под строительство логистических центров. По данным кадастровой карты, их кадастровая стоимость составляет 28 миллионов 981 тысячу рублей.
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