Курганский ХК «Зауралье» разгромил «Буран» из Воронежа

Курганские хоккеисты добились победы в матче с клубом из Воронежа
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» разгромил команду из Воронежа со счетом 4:1. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.
«Сыграли грамотно и внимательно, одержали нужную победу. „Зауралье“ (Курган) — „Буран“ (Воронеж) — 4:1. Оказавшись в трудной ситуации, проявили сплоченность, надежно отработали в обороне и выстояли в меньшинстве, добившись важнейшей победы», — сообщили в telegram-канале клуба.
Голы забили:
- 1:0 — Павел Тютнев (А. Агапов, 06:38);
- 1:1 — Алексей Митрофанов (Е. Брызгалов, Е. Жданов, 19:59, бол.);
- 2:1 — Иван Климович (М. Решетько, 31:11);
- 3:1 — Александр Комаристый (П. Тютнев, И. Ширяев, 34:33);
- 4:1 — Иван Ширяев (П. Тютнев, 51:57).
Сообщалось, что ХК «Зауралье» проиграл команде из Тамбова. Матч закончился со счетом 2:3. Курганская команда допустила грубые ошибки в обороне.
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