05 декабря 2024

Курганский ХК «Зауралье» разгромил «Буран» из Воронежа

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Хоккейный матч между ХК «Зауралье» (Курган) и ХК «Металлург» (Новокузнецк). Курган, коньки, шайба, клюшка, зауралье, хоккей
Курганские хоккеисты добились победы в матче с клубом из Воронежа Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» разгромил команду из Воронежа со счетом 4:1. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

«Сыграли грамотно и внимательно, одержали нужную победу. „Зауралье“ (Курган) — „Буран“ (Воронеж) — 4:1. Оказавшись в трудной ситуации, проявили сплоченность, надежно отработали в обороне и выстояли в меньшинстве, добившись важнейшей победы», — сообщили в telegram-канале клуба.

Голы забили:

  • 1:0 — Павел Тютнев (А. Агапов, 06:38);
  • 1:1 — Алексей Митрофанов (Е. Брызгалов, Е. Жданов, 19:59, бол.);
  • 2:1 — Иван Климович (М. Решетько, 31:11);
  • 3:1 — Александр Комаристый (П. Тютнев, И. Ширяев, 34:33);
  • 4:1 — Иван Ширяев (П. Тютнев, 51:57).

Сообщалось, что ХК «Зауралье» проиграл команде из Тамбова. Матч закончился со счетом 2:3. Курганская команда допустила грубые ошибки в обороне.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» разгромил команду из Воронежа со счетом 4:1. Об этом сообщили в пресс-службе ХК. «Сыграли грамотно и внимательно, одержали нужную победу. „Зауралье“ (Курган) — „Буран“ (Воронеж) — 4:1. Оказавшись в трудной ситуации, проявили сплоченность, надежно отработали в обороне и выстояли в меньшинстве, добившись важнейшей победы», — сообщили в telegram-канале клуба. Голы забили: Сообщалось, что ХК «Зауралье» проиграл команде из Тамбова. Матч закончился со счетом 2:3. Курганская команда допустила грубые ошибки в обороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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