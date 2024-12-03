Курганские хоккеисты из-за грубых ошибок отдали победу команде из Тамбова

Курганские хоккеисты проиграли Тамбову
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» из-за грубых ошибок в обороне проиграл команде из Тамбова. Матч закончился со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе ХК.
«„Зауралье“ (Курган) — „Тамбов“ (Тамбов) — 2:3. Драматичный матч с обилием голевых моментов, отличной игрой вратарей и двумя буллитами, завершившийся не в нашу пользу. Нас подвели грубые ошибки в обороне», — сообщили в telegram-канале курганского клуба.
Голы забили:
- 1:0 — Павел Тютнев (А. Комаристый, И. Ширяев, 11:27, бол.);
- 1:1 — Эдуард Гиматов (Н. Тимашов, Р. Ивашов, 13:33, бол.);
- 1:2 — Максим Кузнецов (24:19);
- 2:2 — Иван Климович (А. Комаристый, 27:09);
- 2:3 — Максим Магеря (С. Грымзин, А. Файзуллин, 55:55).
Сообщалось, что в Кургане в День хоккея состоялся матч между клубами «Зауралье» и «Ростов». Победу одержали гости.
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