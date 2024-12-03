03 декабря 2024

Курганские хоккеисты из-за грубых ошибок отдали победу команде из Тамбова

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Хоккейный матч между ХК «Зауралье» (Курган) и ХК «Металлург» (Новокузнецк). Курган, коньки, зауралье, хоккей
Курганские хоккеисты проиграли Тамбову Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» из-за грубых ошибок в обороне проиграл команде из Тамбова. Матч закончился со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе ХК.

«„Зауралье“ (Курган) — „Тамбов“ (Тамбов) — 2:3. Драматичный матч с обилием голевых моментов, отличной игрой вратарей и двумя буллитами, завершившийся не в нашу пользу. Нас подвели грубые ошибки в обороне», — сообщили в telegram-канале курганского клуба.

Голы забили:

  • 1:0 — Павел Тютнев (А. Комаристый, И. Ширяев, 11:27, бол.);
  • 1:1 — Эдуард Гиматов (Н. Тимашов, Р. Ивашов, 13:33, бол.);
  • 1:2 — Максим Кузнецов (24:19);
  • 2:2 — Иван Климович (А. Комаристый, 27:09);
  • 2:3 — Максим Магеря (С. Грымзин, А. Файзуллин, 55:55).

Сообщалось, что в Кургане в День хоккея состоялся матч между клубами «Зауралье» и «Ростов». Победу одержали гости.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» из-за грубых ошибок в обороне проиграл команде из Тамбова. Матч закончился со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе ХК. «„Зауралье“ (Курган) — „Тамбов“ (Тамбов) — 2:3. Драматичный матч с обилием голевых моментов, отличной игрой вратарей и двумя буллитами, завершившийся не в нашу пользу. Нас подвели грубые ошибки в обороне», — сообщили в telegram-канале курганского клуба. Голы забили: Сообщалось, что в Кургане в День хоккея состоялся матч между клубами «Зауралье» и «Ростов». Победу одержали гости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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