Путин наградил героев, морской бой у Крыма попал на видео: главное об СВО 9 декабря

Президент России Владимир Путин в торжественной обстановке в Кремле наградил медалью «Золотая Звезда» участников специальной военной операции. В Крыму произошел бой с катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Также были озвучены новые выплаты для участников боевых действий. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
Путин вручил «Золотые звезды» Героев России участникам СВО
Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России прошла в Кремле в День Героев Отечества. Владимир Путин наградил участников СВО, отметив, что защита родины — это особая миссия. Он подчеркнул важность уважения к защитникам страны и поздравил их с наградой, выражая благодарность за службу и пожелав успехов и удачи.
Бой Су-30СМ и Ми-8 с украинскими катерами у Крымского моста
Российский истребитель Су-30 и вертолет Ми-8 вступили в бой с безэкипажными катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. В ходе боя вертолет Ми-8 применил тепловые ловушки, чтобы защитить себя от огня украинских катеров, которые, несмотря на активные действия, не смогли его поразить. Позже в операцию включился Су-30СМ, который начал обстрел противника из своей авиационной пушки. ВСУ также использовали пулеметные турели и ракетные комплексы в попытках отвлечь внимание российских сил, однако их атака была успешно отражена.
Путин подписал указ о новых выплатах участникам боевых действий
Владимир Путин подписал указ о новых выплатах участникам боевых действий. Теперь до четырех миллионов рублей по инвалидности будут получать не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, ФСБ и волонтеры. Выплаты до трех миллионов рублей будут предоставляться военнослужащим, получившим увечья во время службы, а при инвалидности — до четырех миллионов. Эти меры распространяются на различные ведомства и волонтеров.
Кадыров пообещал добить ВСУ к концу года
Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал, что до конца года ВСУ будут нейтрализованы. В интервью он отметил, что после этого на Украине наступит порядок.
ВС РФ ударили по местам, где ВСУ собирали дроны
ВС РФ нанесли удары по объектам, связанным со сборкой и хранением беспилотников ВСУ. Кроме того, российская армия атаковала украинский склад горючего.
ВС РФ атаковали железную дорогу, по которой ВСУ возили западную технику
Российские военные атаковали железнодорожную инфраструктуру, которую используют ВСУ для перевозки западной техники. Также были нанесены удары по украинским военным аэродромам противника.
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области
Россия передала Украине тела военнопленных ВСУ, погибших в результате крушения самолета Ил-76 в январе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что процесс обмена телами между странами будет продолжен.
Российские гаубицы Д-30 уничтожили пулеметные точки ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Запад» уничтожили пулеметные точки и блиндажи ВСУ. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике, а также испытывает трудности с передвижением и поставками, передает Пятый канал.
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