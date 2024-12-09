ВС РФ атаковали железную дорогу, по которой ВСУ возили западную технику

ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения БПЛА ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, используемой украинскими военными для доставки западной военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Нанесено поражение <…> железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ», —
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