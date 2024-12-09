ВС РФ атаковали железную дорогу, по которой ВСУ возили западную технику

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ФСБ, учения. Челябинск, руины, атака, спецоперация, бомбежка, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, взрыв
ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения БПЛА ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, используемой украинскими военными для доставки западной военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Нанесено поражение <…> железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве страны. Кроме того, российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов противника.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, используемой украинскими военными для доставки западной военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Нанесено поражение <…> железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве страны. Кроме того, российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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