Тюменская полиция нашла незаконных мигрантов в кафе и на стройках. Видео

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11 иностранцев выгонят из России (архивное фото)
11 иностранцев выгонят из России (архивное фото) Фото:

Тюменские полицейские провели рейды по кафе, развлекательным заведениям и стройкам, где обнаружили незаконных мигрантов, 11 из которых будут выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Полицейские, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, провели в кафе, развлекательных заведениях, а также на стройках Тюмени оперативное мероприятие по противодействию незаконной миграции. Выявлено 25 правонарушений, 11 иностранцев будут выдворены из России», — рассказали в ведомстве.

Результаты рейда таковы:

  • шестеро иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания;
  • пятеро предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет;
  • двое работали без патента;
  • один иностранец соврал про свою цель въезда в РФ.

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Тюменские полицейские провели рейды по кафе, развлекательным заведениям и стройкам, где обнаружили незаконных мигрантов, 11 из которых будут выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. «Полицейские, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, провели в кафе, развлекательных заведениях, а также на стройках Тюмени оперативное мероприятие по противодействию незаконной миграции. Выявлено 25 правонарушений, 11 иностранцев будут выдворены из России», — рассказали в ведомстве. Результаты рейда таковы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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