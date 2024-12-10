11 иностранцев выгонят из России (архивное фото)
Тюменские полицейские провели рейды по кафе, развлекательным заведениям и стройкам, где обнаружили незаконных мигрантов, 11 из которых будут выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
«Полицейские, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, провели в кафе, развлекательных заведениях, а также на стройках Тюмени оперативное мероприятие по противодействию незаконной миграции. Выявлено 25 правонарушений, 11 иностранцев будут выдворены из России», — рассказали в ведомстве.
Результаты рейда таковы:
- шестеро иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания;
- пятеро предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет;
- двое работали без патента;
- один иностранец соврал про свою цель въезда в РФ.
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