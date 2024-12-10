Пожарные потушили огонь на складе в Кургане, где горела бумага. Видео

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Сотрудники МЧС потушили пожар на складе
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе Фото:

Спасатели потушили 10 декабря вечером открытый огонь на складе с бумагой в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«В 21:23 на пожаре объявлена ликвидация открытого огня. Спасатели тушили пожар в ангаре с бумагой на площади 400 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что огонь тушили 39 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. В ведомстве не раскрыли место пожара, но пояснили, что пострадавших нет. 

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Спасатели потушили 10 декабря вечером открытый огонь на складе с бумагой в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «В 21:23 на пожаре объявлена ликвидация открытого огня. Спасатели тушили пожар в ангаре с бумагой на площади 400 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что огонь тушили 39 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. В ведомстве не раскрыли место пожара, но пояснили, что пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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