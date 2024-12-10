Сотрудники МЧС потушили пожар на складе
Спасатели потушили 10 декабря вечером открытый огонь на складе с бумагой в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«В 21:23 на пожаре объявлена ликвидация открытого огня. Спасатели тушили пожар в ангаре с бумагой на площади 400 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что огонь тушили 39 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. В ведомстве не раскрыли место пожара, но пояснили, что пострадавших нет.
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