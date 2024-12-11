Отрезанная рука и озеро помета: чем «прославился» тюменский завод, который купило «Черкизово»

В Тюмени завершилась сделка по продаже птицеводческого комплекса «Руском» агропромышленной компании «Михайловское», которая входит в состав «Черкизово». Новому владельцу с одобрения Федеральной антимонопольной службы перешло 100% активов тюменского бройлерного завода.
В Тюменской области ООО «Руском» знают не только по их продукции, но и по череде разногласий с государственными контролирующими органами. Все, что известно о птицеводческом комплексе, сменившем хозяина, — в материале URA.RU.
Кто основал
Крупное хозяйство, расположенное в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах Тюменской области, началось с подписания соглашения между омским «колбасным магнатом» Темури Латарией и губернатором Тюменской области — им тогда был Владимир Якушев. Работу компания начала в 2021 году. Основным направлением деятельности «Рускома» стало выращивание и продажа мяса бройлера.
Темури Латария — владелец и единственный учредитель ООО «Сибирские колбасы», которое было создано в 2010 году и с тех пор открыло свои фермы, заводы и комплексы не только в Омской и Тюменской областях, но и на Алтае. В настоящий момент омский колбасный «спрут» насчитывает 23 компании, в которых Латария указан как учредитель или соучредитель. Стоимость холдинга — 358,6 млн рублей, а чистая прибыль холдинга в 2023 году составила 134,7 млн рублей.
В Тюменской области Латарии на правах соучредителя принадлежит 50% еще одного крупного сельскохозяйственного предприятия — ООО «Абсолют Агро». Эта компания запомнилась по крупному пожару во время строительства, в котором погибли несколько человек.
На момент продажи «Черкизово» стоимость «Рускома» составляла 2,2 млрд рублей. А чистая прибыль комплекса за 2023 год превысила 900 млн рублей.
Репутация
Мнение о будущем бройлерном заводе в Голышмановском районе составили еще на стадии его строительства. В 2020 году жители деревни Шалындино даже хотели писать обращение к Владимиру Путину — песок для строительной площадки возили 24 часа в сутки, пыль мешала людям свободно дышать. Но особого развития эта история не получила.
Следующий скандал случился три года спустя — «Руском» уже два года был в строю и начал выпускать продукцию. В апреле 2023 года сотрудник завода получил травму и лишился части руки, работая с оборудованием птицефабрики. Суд решил, что одной из причин трагедии стала невнимательность руководства к соблюдению требований безопасности. Пострадавшему выплатили компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
В августе того же года «Руском» привлек внимание регионального управления Россельхознадзора. Птицеводческий комплекс испортил аппетит всему Голышмановскому району, допустив массивный разлив куриного помета. Нечистоты разливались за пределы специально оборудованного пометохранилища.
После этого, Россельхознадзор внимательнее присмотрелся к производителям бройлера. В итоге выявили серьезное нарушение ветеринарного законодательства: в течение года «Руском» в течение года не проводил осмотр куриц перед убоем и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса.
Продажа
Первые разговоры о возможной продаже «Рускома» начались уже во время «ветеринарной шумихи». «Негатив играет против имиджа компании, портит репутацию и в итоге рушит продажи. Вскоре может дойти и до смены руководящего состава на тюменском заводе, и до желания вообще избавиться от актива», — говорили источники URA.RU в 2023 году.
По какой именно причине был продан «Руском» и зачем он понадобился гиганту «Черкизово», для которого тюменский завод является «микропроизводством», пока не разглашается. URA.RU направило запросы руководству обеих компаний. Ответы ожидаются.
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