Замдиректора школы из Ноябрьска ответит перед судом за получение взяток

Завхоз из ЯНАО за взятки помогла бизнесмену заключить контракты на 22 млн рублей
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В Ноябрьске школьный завхоз помогала коммерсантам за взятки
В Ноябрьске школьный завхоз помогала коммерсантам за взятки Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В Ноябрьске (ЯНАО) заместитель директора школы № 8 предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом сообщают пресс-службы окружного следкома и прокуратуры.

«В период с 2018 по 2022 года заместитель директора школы способствовала заключению образовательной организацией закупок у единственного поставщика, на сумму более 22 миллионов рублей, за что получала взятки в крупном размере», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Следователи Ноябрьска собрали достаточную доказательную базу, а прокурор Ноябрьска утвердил обвинительное заключение.

Взяткодателем выступил бизнесмен из Екатеринбурга Константин Шершнев, информацию подтвердили URA.RU независимые источники в силовых структурах. Фамилия обвиняемой пока не разглашается.

Подобная схема впервые была выявлена в Салехарде. По уголовному делу в качестве взяткополучателя признана виновной завхоз школы №2 Людмила Римская, еще одно уголовное дело рассматривает суд. В Новом Уренгое суд вынес приговоры трем взяткополучателям, а в Губкинском уголовные дела в отношении подозреваемых еще расследуются. 

Самому взяткодателю удается избежать уголовной ответственности. В газовой столице дело против него прекращено на стадии расследования, в Салехарде уголовное преследование по статье 291 УК РФ прекратил суд. Прокуратура с этим решением не согласилась и смогла добиться возобновления процесса. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) заместитель директора школы № 8 предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом сообщают пресс-службы окружного следкома и прокуратуры. «В период с 2018 по 2022 года заместитель директора школы способствовала заключению образовательной организацией закупок у единственного поставщика, на сумму более 22 миллионов рублей, за что получала взятки в крупном размере», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Следователи Ноябрьска собрали достаточную доказательную базу, а прокурор Ноябрьска утвердил обвинительное заключение. Взяткодателем выступил бизнесмен из Екатеринбурга Константин Шершнев, информацию подтвердили URA.RU независимые источники в силовых структурах. Фамилия обвиняемой пока не разглашается. Подобная схема впервые была выявлена в Салехарде. По уголовному делу в качестве взяткополучателя признана виновной завхоз школы №2 Людмила Римская, еще одно уголовное дело рассматривает суд. В Новом Уренгое суд вынес приговоры трем взяткополучателям, а в Губкинском уголовные дела в отношении подозреваемых еще расследуются.  Самому взяткодателю удается избежать уголовной ответственности. В газовой столице дело против него прекращено на стадии расследования, в Салехарде уголовное преследование по статье 291 УК РФ прекратил суд. Прокуратура с этим решением не согласилась и смогла добиться возобновления процесса. 
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