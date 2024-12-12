Сдавший свердловского экс-министра Старкова бизнесмен получил штраф

12 декабря 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Бизнесмен фигурирует в уголовном деле экс-министра Старкова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО В Екатеринбурге бизнесмена Михаила Городничева («Мелиострой») приговорили к штрафу за взятку свердловскому экс-министру транспорта Василию Старкову. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде. Считается, что показания предпринимателя также легли в основу уголовного дела Старкова. «Назначен штраф в размере 2,9 млн рублей. От прокуратуры поступило апелляционное представление на приговор», — сказали в суде. Силовики хотят отменить приговор и добиться тюремного срока для Городничева. Ранее к штрафу приговорили жену Михаила — Ирину — гендиректора «Мелиострой». На одном из заседаний по делу Старкова она заявила: «Супруг мне сказал, что деньги он отдал лично в руки Василию Старкову. Это произошло в сентябре 2023 года за городом, в товариществе „Гранит“. […] Старков моему мужу говорил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры». О задержании Старкова стало известно 9 июля. В столицу Урала он вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине, чтобы сдаться правоохранителям. Его обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. Деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами, говорил источник URA.RU. Также под суд попал его бывший подчиненный — экс-глава управления автодорог региона Вячеслав Данилов (вменяют взятку в 12 млн). Старков и Данилов вину признали. Последний сбежал от суда, уехав на фронт. Сейчас прокуратура добивается того, чтобы вернуть его оттуда. У Старкова уехать на СВО не получается. Всю информацию об уголовном деле агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге бизнесмена Михаила Городничева («Мелиострой») приговорили к штрафу за взятку свердловскому экс-министру транспорта Василию Старкову. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде. Считается, что показания предпринимателя также легли в основу уголовного дела Старкова. «Назначен штраф в размере 2,9 млн рублей. От прокуратуры поступило апелляционное представление на приговор», — сказали в суде. Силовики хотят отменить приговор и добиться тюремного срока для Городничева. Ранее к штрафу приговорили жену Михаила — Ирину — гендиректора «Мелиострой». На одном из заседаний по делу Старкова она заявила: «Супруг мне сказал, что деньги он отдал лично в руки Василию Старкову. Это произошло в сентябре 2023 года за городом, в товариществе „Гранит“. […] Старков моему мужу говорил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры». О задержании Старкова стало известно 9 июля. В столицу Урала он вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине, чтобы сдаться правоохранителям. Его обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. Деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами, говорил источник URA.RU. Также под суд попал его бывший подчиненный — экс-глава управления автодорог региона Вячеслав Данилов (вменяют взятку в 12 млн). Старков и Данилов вину признали. Последний сбежал от суда, уехав на фронт. Сейчас прокуратура добивается того, чтобы вернуть его оттуда. У Старкова уехать на СВО не получается. Всю информацию об уголовном деле агентство собирает в отдельном сюжете.