В пригороде Борисполя на Украине нанесен удар по объектам, связанным с авиационной промышленностью, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, целью атаки стали территории, на которых расположены производства беспилотных летательных аппаратов и места ремонта вертолетов.
«Без десяти полночь прилетало в пригород Борисполя. Наши люди сообщают, что взрыв был со стороны аэропорта, но ближе к Киеву. Там находится коттеджный городок Pollo Alto и авиационный завод Skyline, где налажен выпуск БПЛА и разрабатывались ранее, а теперь приводятся в порядок вертолеты», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Дополнительные подробности о возможных жертвах или разрушениях пока не сообщаются.
Ранее в Киеве был нанесен удар по территории закрытого аэродрома, на котором проходят обучение украинские пилоты. Неподалеку от места событий расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский».
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