В Борисполе разгромлен завод по ремонту вертолетов ВСУ

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Нанесен удар по заводу, который обслуживает технику ВСУ
Нанесен удар по заводу, который обслуживает технику ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пригороде Борисполя на Украине нанесен удар по объектам, связанным с авиационной промышленностью, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, целью атаки стали территории, на которых расположены производства беспилотных летательных аппаратов и места ремонта вертолетов.

«Без десяти полночь прилетало в пригород Борисполя. Наши люди сообщают, что взрыв был со стороны аэропорта, но ближе к Киеву. Там находится коттеджный городок Pollo Alto и авиационный завод Skyline, где налажен выпуск БПЛА и разрабатывались ранее, а теперь приводятся в порядок вертолеты», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Дополнительные подробности о возможных жертвах или разрушениях пока не сообщаются.

Ранее в Киеве был нанесен удар по территории закрытого аэродрома, на котором проходят обучение украинские пилоты. Неподалеку от места событий расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский».

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В пригороде Борисполя на Украине нанесен удар по объектам, связанным с авиационной промышленностью, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, целью атаки стали территории, на которых расположены производства беспилотных летательных аппаратов и места ремонта вертолетов. «Без десяти полночь прилетало в пригород Борисполя. Наши люди сообщают, что взрыв был со стороны аэропорта, но ближе к Киеву. Там находится коттеджный городок Pollo Alto и авиационный завод Skyline, где налажен выпуск БПЛА и разрабатывались ранее, а теперь приводятся в порядок вертолеты», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Дополнительные подробности о возможных жертвах или разрушениях пока не сообщаются. Ранее в Киеве был нанесен удар по территории закрытого аэродрома, на котором проходят обучение украинские пилоты. Неподалеку от места событий расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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