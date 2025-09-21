21 сентября 2025

Песков назвал главного сторонника войны в Европе

Песков: Великобритания - один из лидеров лагеря сторонников войны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Великобратиная - лидер среди сторонников войны, уверен Песков
Великобратиная - лидер среди сторонников войны, уверен Песков Фото:

Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поездку президента США Дональда Трампа в Англию. 

«Президент Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого лагеря сторонников войны», — поделился Песков с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Великобритания официально возглавила командование украинскими войсками. При этом власти страны неоднократно говорили о якобы готовящейся войне на своей территории. На фоне этих новостей в Великобританию приезжал Дональд Трамп. В ходе поездки он заявил, что США и Британия сделали на этой планете больше добра, чем «любые две страны в истории человечества, пишет 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поездку президента США Дональда Трампа в Англию.  «Президент Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого лагеря сторонников войны», — поделился Песков с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Ранее военкор Александр Коц заявил, что Великобритания официально возглавила командование украинскими войсками. При этом власти страны неоднократно говорили о якобы готовящейся войне на своей территории. На фоне этих новостей в Великобританию приезжал Дональд Трамп. В ходе поездки он заявил, что США и Британия сделали на этой планете больше добра, чем «любые две страны в истории человечества, пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...