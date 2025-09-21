Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поездку президента США Дональда Трампа в Англию.
«Президент Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого лагеря сторонников войны», — поделился Песков с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что Великобритания официально возглавила командование украинскими войсками. При этом власти страны неоднократно говорили о якобы готовящейся войне на своей территории. На фоне этих новостей в Великобританию приезжал Дональд Трамп. В ходе поездки он заявил, что США и Британия сделали на этой планете больше добра, чем «любые две страны в истории человечества, пишет 360.ru.
