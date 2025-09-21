21 сентября 2025

«Не может остановиться»: Песков сравнил график Путина с доменной печью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рабочий график Владимира Путина остается крайне насыщенным и не прерывается ни на день, как доменная печь. Такое сравнение представитель Кремля привел при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Будут и международные контакты, и внутренние встречи. Президентский график — это как доменная печь, он не может остановиться», — сказал Песков, говоря о предстоящей рабочей неделе Путина. По словам Пескова, такая плотная работа обусловленая текущей международной обстановкой. 

Пресс-сектерарь Путина также рассказал Зарубину о предстоящей Прямой линии. Она пройдет в декабре, ее формат постояно совершенствуется, чтобы быть более информативным.

