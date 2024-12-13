Ремонт мэрии за 120 миллионов, буллинг в Ноябрьске : главные события в ЯНАО за 13 декабря

Мэрию Нового Уренгоя отремонтируют за 120 миллионов
В Новом Уренгое в 2025 году проведут капитальный ремонт здания администрации — согласно контракту, стоимость ремонта составляет 120,213 млн рублей. Школьницу из Ноябрьска (ЯНАО), которую довели до нервного срыва пинал одноклассник. О том, что происходило в ЯНАО 13 декабря — в материале URA.RU.
- В Новом Уренгое в 2025 году проведут капитальный ремонт здания администрации — вокруг учреждения благоустроят территорию и проведут отделку помещений. По данным сайта ЕИС «Закупки», стоимость контракта составляет 120,213 млн рублей, администрация ищет подрядчика для выполнения работ;
- В Ноябрьске в школе № 8 у одной из учениц случилась истерика — девочка в слезах и с криками бросила стул в стену. По данному факту руководство школы, департамент образования и комиссия по делам несовершеннолетних начали разбирательство. Ситуацией заинтересовались в полиции и в прокуратуре Ноябрьска. Школьница из Ноябрьска воспитывается в благополучной семье, жалоб на плохое отношение к ней от родителей не поступало;
- В Салехарде несовершеннолетнюю подозревают в краже денежных средств через онлайн-приложение банка. Как сообщает пресс-служба окружного СУ СК, подросток подозревается в переводе средств со счета потерпевшей на счет своего знакомого;
- В Салехарде увеличена стоимость аренды жилья по социальному найму на 12,9% на 2025 год. Процедура пересмотра стоимости аренды жилья осуществляется ежегодно и направлена на адаптацию тарифов к текущим экономическим условиям;
- Депутат гордумы Лабытнанги пятого созыва Ильмир Шафагутдинов досрочно прекращает свои полномочия в думе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к депутату Шафагутдинову;
- Мэру Нового Уренгоя (ЯНАО) заказали новый кабинет. Вместе с рабочим местом главы города капитально отремонтируют все здание городской администрации. Дизайн-проект за три миллиона рублей разработала фирма «Стиль» из Санкт-Петербурга;
- В Салехарде состоялось заседание правительства автономного округа, в котором приняли участие члены правительства. На нем губернатор ЯНАО поручил членам правительства активнее внедрять «Морошку» во все сферы жизни региона, особенно — в социальный блок;
- «Газпром»» передает детские сады Новому Уренгою (ЯНАО). Два садика общество с ограниченной ответственностью уже передало за 2023-2024 года, еще два передадут в следующем году, а в 2026 году город получит в распоряжение четыре дошкольных учреждения;
- В Ноябрьске (ЯНАО) мужчину и женщину, передавших взятку, предположительно, инспектору ГИБДД в размере 150 тысяч рублей признали виновным. Теперь они обязаны выплатить штрафы на сумму 850 тысяч рублей;
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