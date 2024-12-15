Джонни Депп откроет ювелирный бутик в Москве для модели из Екатеринбурга

Голливудский актер Джонни Депп планирует открыть ювелирный магазин в Москве, которым будет управлять модель из Екатеринбурга Юлия Власова. Им приписывают романтические отношения.
«Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве — с элитными кольцами, колье и прочими изделиями из якутских бриллиантов. Но есть нюанс. Управлять бутиком в Бирюлеве будет его возлюбленная из Екатеринбурга, 28-летняя Юля. С которой он познакомился на Каннском фестивале. На бизнес Депп дал ей минимум 500 тысяч долларов», — пишет telegram-канал Mash.
Власова имела бизнес в сфере красоты в Праге (Чехия), который открыла после окончания там университета. По информации издания, она его продала и уговорила Деппа открыть дело в России, потому что это может быть выгоднее, чем в Европе. Юлия Власова сначала планирует открыть онлайн-магазин, а в 2025 году сам бутик. Осенью модель поступила в Московский государственный университет (МГУ) на специальный курс по изучению ювелирного дела.
Ранее URA.RU писало об разрыве отношений Джонни Деппом и Юлией Власовой. Причиной такого мнения стало то, что они отписались друг от друга в соцсетях.
Слухи о романе Деппа с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях, а также заявляла о планах на свадьбу. Однако несколько дней назад девушка намекнула, что еще не нашла мужчину, рассказав о том, с кем она будет чувствовать себя комфортно. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале агентства.
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