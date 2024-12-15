Модель из Екатеринбурга опровергла открытие совместного бутика с Джонни Деппом

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова опровергла открытие совместного ювелирного бутика в Москве с голливудским актером Джонни Деппом. Слухи об их романе ходят с 2022 года.
«Джонни не планирует открывать ювелирный бренд. Он не имеет к этому никакого отношения», — рассказала Власова изданию Super.ru. Однако она не стала отрицать, что у нее есть секретный проект. Раскрыть его детали она пообещала через неделю.
Домыслы об открытии ювелирного магазина появились 15 декабря. Telegram-канал Mash сообщил об планах открытия точки в Бирюлево под управлением Юлии Власовой. Украшения ожидались из якутских бриллиантов. Депп якобы дал модели 500 тысяч долларов на этот бизнес. Но осенью екатеринбурженка поступила в Московский государственный университет (МГУ) на специальный курс по изучению ювелирного дела, чем делилась в соцсетях.
По слухам, пара познакомилась на Канском фестивале. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях, а также заявляла о планах на свадьбу. Однако несколько дней назад девушка намекнула, что еще не нашла мужчину, рассказав о том, с кем она будет чувствовать себя комфортно. Недавно, Депп и Власова отписались друг от друга в соцсетях, намекая на разрыв отношений. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале агентства.
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