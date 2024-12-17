В деле бывшего замминнистра МО Иванова могут появиться новые эпизоды

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Тимур Иванов мог совершать преступления, которые не инкриминируются ему в нынешних обстоятельствах
Тимур Иванов мог совершать преступления, которые не инкриминируются ему в нынешних обстоятельствах Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые преступления, которые он мог совершать вне нынешних обстоятельств и в другой период времени. Об этом говорится в материалах уголовного дела. 

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый Иванов мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и при иных обстоятельствах», — говорится в документах дела. Информацию передает ТАСС.

Против Иванова были инициированы три уголовных дела. Первое касается растраты средств на сумму 200 миллионов рублей, выделенных для приобретения двух паромов, предназначенных для Керченской переправы. В рамках этого процесса обвинения предъявлены также его бывшему подчиненному Антону Филатову, высокопоставленному менеджеру банка «Интеркоммерц» и гражданину Германии Феликсу Нойбергу, которые в настоящее время находятся в международном розыске.

Второе уголовное дело связано с растратой более трех миллиардов рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц». Тимур Иванов фигурирует в нем наряду с бывшим председателем правления этой финансовой организации Александром Бугаевским.

Кроме того, экс-замминнистра Минобороны РФ обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — один миллиард 185 миллионов рублей. В рамках этого же дела были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванов опровергает свою причастность к коррупционным действиям и заявил о готовности предоставить подробные показания для подтверждения своей невиновности. Отмечается, что в качестве обеспечительных мер были арестованы счета и активы всех троих обвиняемых.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года, однако ушел в отставку 20 июня. По предъявленным обвинениям ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые преступления, которые он мог совершать вне нынешних обстоятельств и в другой период времени. Об этом говорится в материалах уголовного дела.  «Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый Иванов мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и при иных обстоятельствах», — говорится в документах дела. Информацию передает ТАСС. Против Иванова были инициированы три уголовных дела. Первое касается растраты средств на сумму 200 миллионов рублей, выделенных для приобретения двух паромов, предназначенных для Керченской переправы. В рамках этого процесса обвинения предъявлены также его бывшему подчиненному Антону Филатову, высокопоставленному менеджеру банка «Интеркоммерц» и гражданину Германии Феликсу Нойбергу, которые в настоящее время находятся в международном розыске. Второе уголовное дело связано с растратой более трех миллиардов рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц». Тимур Иванов фигурирует в нем наряду с бывшим председателем правления этой финансовой организации Александром Бугаевским. Кроме того, экс-замминнистра Минобороны РФ обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — один миллиард 185 миллионов рублей. В рамках этого же дела были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванов опровергает свою причастность к коррупционным действиям и заявил о готовности предоставить подробные показания для подтверждения своей невиновности. Отмечается, что в качестве обеспечительных мер были арестованы счета и активы всех троих обвиняемых. Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года, однако ушел в отставку 20 июня. По предъявленным обвинениям ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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