В деле бывшего замминнистра МО Иванова могут появиться новые эпизоды

В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые преступления, которые он мог совершать вне нынешних обстоятельств и в другой период времени. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый Иванов мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и при иных обстоятельствах», — говорится в документах дела. Информацию передает ТАСС.
Против Иванова были инициированы три уголовных дела. Первое касается растраты средств на сумму 200 миллионов рублей, выделенных для приобретения двух паромов, предназначенных для Керченской переправы. В рамках этого процесса обвинения предъявлены также его бывшему подчиненному Антону Филатову, высокопоставленному менеджеру банка «Интеркоммерц» и гражданину Германии Феликсу Нойбергу, которые в настоящее время находятся в международном розыске.
Второе уголовное дело связано с растратой более трех миллиардов рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц». Тимур Иванов фигурирует в нем наряду с бывшим председателем правления этой финансовой организации Александром Бугаевским.
Кроме того, экс-замминнистра Минобороны РФ обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — один миллиард 185 миллионов рублей. В рамках этого же дела были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванов опровергает свою причастность к коррупционным действиям и заявил о готовности предоставить подробные показания для подтверждения своей невиновности. Отмечается, что в качестве обеспечительных мер были арестованы счета и активы всех троих обвиняемых.
Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года, однако ушел в отставку 20 июня. По предъявленным обвинениям ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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