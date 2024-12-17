17 декабря 2024

Курганец за ночь наловил ящик рыбы у села Нижнетобольного. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший клев был на Тоболе в Белозерском округе
Хороший клев был на Тоболе в Белозерском округе Фото:

Житель Кургана похвастался большим уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он наловил за ночь на реке Тобол целый ящик рыбы. Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети.

«Рыбачил рядом у села Нижнетобольного. Ночью рыба активно клевала, а днем многие разъехались по домам», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее курганец поймал большую рыбу на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Там был отличный клев на приманки. 

Богатый улов ждал рыбака на Тоболе
Богатый улов ждал рыбака на Тоболе
Фото:

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Житель Кургана похвастался большим уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он наловил за ночь на реке Тобол целый ящик рыбы. Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети. «Рыбачил рядом у села Нижнетобольного. Ночью рыба активно клевала, а днем многие разъехались по домам», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее курганец поймал большую рыбу на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Там был отличный клев на приманки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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