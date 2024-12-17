Хороший клев был на Тоболе в Белозерском округе
Житель Кургана похвастался большим уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он наловил за ночь на реке Тобол целый ящик рыбы. Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети.
«Рыбачил рядом у села Нижнетобольного. Ночью рыба активно клевала, а днем многие разъехались по домам», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее курганец поймал большую рыбу на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Там был отличный клев на приманки.
Богатый улов ждал рыбака на Тоболе
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