04 марта 2023

Чем известен Герой России Владимир Жога. Видео

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Владимир Жога умер в возрасте 28 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Год назад в Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводит основную информацию о Герое РФ.

Жога родился в 1993 году в Донецке, затем жил в Славянске после переезда семьи. Его прапрадед участвовал в Великой Отечественной войне и был артиллерийским разведчиком. Жога учился на маляра-штукатура в Славянском профессионально-художественном лицее, затем работал вместе с отцом, который занимался торговлей рыбой.

С 2014 года Жога участвовал в конфликте в Донбассе, был заместителем командира разведывательной роты. В 2016 году он стал командиром «Спарты» после гибели создателя батальона Арсена Павлова (позывной «Моторола»). В ходе боевых действий Жога неоднократно получал ранения, в том числе тяжелые.

Жога погиб, когда помогал мирным жителям выйти из Волновахи, который находился под контролем Украины. О его смерти стало известно 5 марта 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя республики посмертно. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм. Награду забрал отец командира Артем Жога, с ним лично встретился Путин. Артем Жога стал полковником Народной милиции ДНР и командиром «Спарты».

Подвиги героя спецоперации на Украине собираются включить в учебники для школьников. В честь Жоги назвали улицу в Волновахе, а также собираются назвать улицу в Лысьве Пермского края и сквер в Екатеринбурге.

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Год назад в Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводит основную информацию о Герое РФ. Жога родился в 1993 году в Донецке, затем жил в Славянске после переезда семьи. Его прапрадед участвовал в Великой Отечественной войне и был артиллерийским разведчиком. Жога учился на маляра-штукатура в Славянском профессионально-художественном лицее, затем работал вместе с отцом, который занимался торговлей рыбой. С 2014 года Жога участвовал в конфликте в Донбассе, был заместителем командира разведывательной роты. В 2016 году он стал командиром «Спарты» после гибели создателя батальона Арсена Павлова (позывной «Моторола»). В ходе боевых действий Жога неоднократно получал ранения, в том числе тяжелые. Жога погиб, когда помогал мирным жителям выйти из Волновахи, который находился под контролем Украины. О его смерти стало известно 5 марта 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя республики посмертно. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм. Награду забрал отец командира Артем Жога, с ним лично встретился Путин. Артем Жога стал полковником Народной милиции ДНР и командиром «Спарты». Подвиги героя спецоперации на Украине собираются включить в учебники для школьников. В честь Жоги назвали улицу в Волновахе, а также собираются назвать улицу в Лысьве Пермского края и сквер в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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