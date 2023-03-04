Чем известен Герой России Владимир Жога. Видео

05 марта 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Владимир Жога умер в возрасте 28 лет Фото: Стрингер / АГН Москва новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Год назад в Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводит основную информацию о Герое РФ. Жога родился в 1993 году в Донецке, затем жил в Славянске после переезда семьи. Его прапрадед участвовал в Великой Отечественной войне и был артиллерийским разведчиком. Жога учился на маляра-штукатура в Славянском профессионально-художественном лицее, затем работал вместе с отцом, который занимался торговлей рыбой. С 2014 года Жога участвовал в конфликте в Донбассе, был заместителем командира разведывательной роты. В 2016 году он стал командиром «Спарты» после гибели создателя батальона Арсена Павлова (позывной «Моторола»). В ходе боевых действий Жога неоднократно получал ранения, в том числе тяжелые. Жога погиб, когда помогал мирным жителям выйти из Волновахи, который находился под контролем Украины. О его смерти стало известно 5 марта 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя республики посмертно. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм. Награду забрал отец командира Артем Жога, с ним лично встретился Путин. Артем Жога стал полковником Народной милиции ДНР и командиром «Спарты». Подвиги героя спецоперации на Украине собираются включить в учебники для школьников. В честь Жоги назвали улицу в Волновахе, а также собираются назвать улицу в Лысьве Пермского края и сквер в Екатеринбурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Год назад в Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводит основную информацию о Герое РФ. Жога родился в 1993 году в Донецке, затем жил в Славянске после переезда семьи. Его прапрадед участвовал в Великой Отечественной войне и был артиллерийским разведчиком. Жога учился на маляра-штукатура в Славянском профессионально-художественном лицее, затем работал вместе с отцом, который занимался торговлей рыбой. С 2014 года Жога участвовал в конфликте в Донбассе, был заместителем командира разведывательной роты. В 2016 году он стал командиром «Спарты» после гибели создателя батальона Арсена Павлова (позывной «Моторола»). В ходе боевых действий Жога неоднократно получал ранения, в том числе тяжелые. Жога погиб, когда помогал мирным жителям выйти из Волновахи, который находился под контролем Украины. О его смерти стало известно 5 марта 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя республики посмертно. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм. Награду забрал отец командира Артем Жога, с ним лично встретился Путин. Артем Жога стал полковником Народной милиции ДНР и командиром «Спарты». Подвиги героя спецоперации на Украине собираются включить в учебники для школьников. В честь Жоги назвали улицу в Волновахе, а также собираются назвать улицу в Лысьве Пермского края и сквер в Екатеринбурге.