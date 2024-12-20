В Шатровском округе Курганской области произошел пожар, в результате которого погибла вся домашняя птица. О происшествии сообщает МЧС.
«В селе Мехонское загорелись кровля жилого дома и хозпостройки, в которых содержалась домашняя птица. Пожар охватил площадь 132 квадрата. Погибло 40 куриц», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. Пожарные просят курганцев не оставлять топящиеся печи без присмотра и следить за их исправностью.
В последнее время в Курганской области участились случаи пожаров в частных домовладениях с трагическими последствиями. Так, в селе Чаши произошло возгорание, в результате которого погибли два человека, а в Шатровском округе в результате пожара, вызванного неисправностью печи, погибла домашняя птица. Эти инциденты подчеркивают важность соблюдения мер пожарной безопасности и необходимость контроля за состоянием отопительных приборов.
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