20 декабря 2024

В Курганской области загорелся жилой дом, погибла вся домашняя птица. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С огнем боролись пять человек и две единицы техники
С огнем боролись пять человек и две единицы техники Фото:

В Шатровском округе Курганской области произошел пожар, в результате которого погибла вся домашняя птица. О происшествии сообщает МЧС.

«В селе Мехонское загорелись кровля жилого дома и хозпостройки, в которых содержалась домашняя птица. Пожар охватил площадь 132 квадрата. Погибло 40 куриц», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. Пожарные просят курганцев не оставлять топящиеся печи без присмотра и следить за их исправностью.

В последнее время в Курганской области участились случаи пожаров в частных домовладениях с трагическими последствиями. Так, в селе Чаши произошло возгорание, в результате которого погибли два человека, а в Шатровском округе в результате пожара, вызванного неисправностью печи, погибла домашняя птица. Эти инциденты подчеркивают важность соблюдения мер пожарной безопасности и необходимость контроля за состоянием отопительных приборов.

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В Шатровском округе Курганской области произошел пожар, в результате которого погибла вся домашняя птица. О происшествии сообщает МЧС. «В селе Мехонское загорелись кровля жилого дома и хозпостройки, в которых содержалась домашняя птица. Пожар охватил площадь 132 квадрата. Погибло 40 куриц», — сообщили в МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. Пожарные просят курганцев не оставлять топящиеся печи без присмотра и следить за их исправностью. В последнее время в Курганской области участились случаи пожаров в частных домовладениях с трагическими последствиями. Так, в селе Чаши произошло возгорание, в результате которого погибли два человека, а в Шатровском округе в результате пожара, вызванного неисправностью печи, погибла домашняя птица. Эти инциденты подчеркивают важность соблюдения мер пожарной безопасности и необходимость контроля за состоянием отопительных приборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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