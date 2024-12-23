Больше миллиона рублей за вход: организаторы форума TNF назвали причину подорожавших билетов

Удорожание билетов на форум TNF, который пройдет в Тюмени в 2025 году, обусловлено высоким спросом и ожиданием большего количества участников. Так рост цен организаторы события пояснили журналистам. Самый дорогой билет на форум стоит более миллиона рублей.
«Мы планируем увеличение площади выставки на 300 квадратных метров. Ожидаем большее количество участников. Именно спросом и вниманием все большего количества компаний к форуму обусловлено изменение стоимости билетов», — рассказали «РБК Тюмень» в пресс-службе TNF.
Как сообщалось ранее, цена билетов на форум в 2025 году выросла на десятки тысяч рублей. Самый дорогой «вход» обойдется участникам в 1 019 000 рублей. Самый дешевый — в 389 000.
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