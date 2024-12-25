Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин, попавший в федеральную повестку из-за переодетых памятников Ленину и Екатерине II в Деда Мороза и Снегурочку, принял решение снять костюмы с монументов, чтобы не обострять ситуацию. При этом сам мэр рассказал, что не считает акцию плохой и оскорбляющей историю.
«Высказывались разные мнения и суждения на этот счет. И положительные, и отрицательные. Вместе с тем, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, принято решение сегодня костюмы снять. Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть. С наступающим!» — написал Юдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в разговоре с URA.RU глава Ирбита объяснил наряды памятников желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно Юдин, по данным агентства, утвердил идею. Сам он, впрочем, напрямую это не признает.
Наряженные памятники попали в федеральную повестку 25 декабря. Среди местных уже прошел слух, что на необычные костюмы якобы потратили до двух миллионов рублей. Снять их планировали до 2 января 2025 года.
Для Юдина это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно.
Сам мэр утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева.
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