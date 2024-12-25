25 декабря 2024

Власти Ирбита сняли новогодние костюмы с памятников Ленину и Екатерине II. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Ленину на площади революции. Челябинск, памятник ленину, монумент, площадь революции, ильич, скульптура ленин
Костюмы с памятников сняли раньше запланированного (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) днем 26 декабря, как и обещал мэр Николай Юдин, сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Ленину и Екатерине II после скандала, который попал в федеральную повестку. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Недавно с памятников сняли все костюмы. Новогодние наряды увезли», — сказал собеседник.

Наряженные монументы попали в федеральную повестку 25 декабря. Среди местных прошел слух, что на необычные костюмы якобы потратили до двух миллионов рублей. Снять их планировали до 2 января 2025 года.

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Юдин в разговоре с URA.RU объяснил такую акцию желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно глава Ирбита, по данным агентства, утвердил идею. Сам он, впрочем, напрямую это не признает, но задумку плохой и оскорбляющей историю не считает.

Для мэра это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно.

Сам Юдин утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

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В Ирбите (Свердловская область) днем 26 декабря, как и обещал мэр Николай Юдин, сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Ленину и Екатерине II после скандала, который попал в федеральную повестку. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Недавно с памятников сняли все костюмы. Новогодние наряды увезли», — сказал собеседник. Наряженные монументы попали в федеральную повестку 25 декабря. Среди местных прошел слух, что на необычные костюмы якобы потратили до двух миллионов рублей. Снять их планировали до 2 января 2025 года. Юдин в разговоре с URA.RU объяснил такую акцию желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно глава Ирбита, по данным агентства, утвердил идею. Сам он, впрочем, напрямую это не признает, но задумку плохой и оскорбляющей историю не считает. Для мэра это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно. Сам Юдин утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
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