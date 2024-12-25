В Ирбите (Свердловская область) днем 26 декабря, как и обещал мэр Николай Юдин, сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Ленину и Екатерине II после скандала, который попал в федеральную повестку. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Недавно с памятников сняли все костюмы. Новогодние наряды увезли», — сказал собеседник.
Наряженные монументы попали в федеральную повестку 25 декабря. Среди местных прошел слух, что на необычные костюмы якобы потратили до двух миллионов рублей. Снять их планировали до 2 января 2025 года.
Юдин в разговоре с URA.RU объяснил такую акцию желанием создать праздничное настроение. И привел в пример опыт других городов, где подобное практикуется. Именно глава Ирбита, по данным агентства, утвердил идею. Сам он, впрочем, напрямую это не признает, но задумку плохой и оскорбляющей историю не считает.
Для мэра это уже второй скандал за год. Летом он инициировал опрос о переименовании площади Ленина, тема вызвала широкий общественный резонанс — многие выступили против. Голосование пришлось завершить досрочно.
Сам Юдин утверждал, что решил провести опрос из-за постоянных запросов от горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!