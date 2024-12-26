Генерал ВСУ выступил за прекращение боевых действий

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко выступил за прекращение боевых действий и завершение конфликта. По его словам, страна больше не можем в нем участвовать из-за нехватки ресурса.
«Ресурсы вести [конфликт] по освобождению территорий, да и в принципе вести его, у нас ограничены. Надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий»,, — признался Романенко в интервью украинскому блогеру. Генерал-лейтенант считает, что страна должна бороться за «приемлемые условия мира».
Россия пока не готова идти на уступки. Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистами выразил мнение, что перемирие на Украине не приведет ни к какому результату, и Москву не устроят пустые дискуссии по урегулированию ситуации. Лавров считает, что перемирие на Украине — это «путь в никуда».
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