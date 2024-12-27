Куда уходят миллиарды: кому раздали тюменский бюджет в 2024 году

В 2024 году в Тюменской области заключено почти два десятка контрактов, со стоимостью, превышающей миллиард рублей. Деньги пошли на строительство школ, больниц и дорожное хозяйство. В то же время, само правительство получить деньги в кредит так и не смогло, хотя пыталось сделать это трижды. Самые яркие финансовые события региона — в материале URA.RU.
Тройной отказ
Пожалуй, самым странным событием в мире тюменских госконтрактов стали несколько отказов, которые получило правительство региона при попытках взять кредит на покрытие дефицита бюджета. В правительстве поясняли: в таком способе «затыкать бреши» нет ничего необычного.
«То, что будет взят кредит, не означает, что правительство будет его использовать. Это своего рода кредитная карта, на которой есть средства, и которую вы можете использовать по необходимости», — пояснял URA.RU директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.
Власти предприняли, как в гиревом спорте, три подхода. Меняли суммы, меняли вознаграждение кредиторам, пересматривали сроки и условия. Однако все три попытки, продолжая спортивные метафоры, «ушли в молоко». Экономисты не видят в этом фиаско ничего удивительного.
«Кредитование регионов — это механизм, который спасает регион, потому что деньги дают на выполнение социальных обязательств. С другой стороны, кредитование — это стимул зарабатывать. Но экономический потенциал у региона не сильно высокий. Если коротко, то у ЦБ есть риск быстрого невозврата этих денег», — рассказала URA.RU директор института экономики УрФО РАН Юлия Лаврикова.
Впрочем, позже в правительстве «переобулись». Актуальная позиция губернатора звучит так: кредитов не будет, а закрывать бюджетные прорехи будем из дополнительных поступлений.
Сокровища под мостом
К середине года в бизнес-сообществе начал ходить слух: что-то неладное происходит с мостостроительной империей олигарха и экс-депутата областной думы Николая Руссу. К тому моменту вместо новостей о полученных госконтрактах в СМИ пестрели лишь заголовки об исках в адрес строительной компании «Мостострой-11».
«Похоже, у Руссу просто не хватит сил на еще один госконтракт. У него много обязательств по всей России, несколько судебных исков в разных регионах. Какой бы крупной ни была империя, распыляться до бесконечности не выйдет», — рассуждали в августе источники URA.RU.
Однако уже в сентябре Руссу, словно герой старого анекдота Рабинович, дал понять: не дождетесь. Свое звание короля госконтрактов он подтвердил, выиграв тендер на 5,7 млрд рублей. На эти деньги компании олигарха предстоит построить в Тюмени новую транспортную развязку на Московском тракте.
Подрядчик обещает построить новую развязку в 2026 году. В настоящий момент уже идет возведение опор, надземных переходов и отсыпка съездов.
Новичкам всегда везет
Еще одна необычная история связана сразу с несколькими госконтрактами на общую сумму почти более шести миллиардов рублей. Их в течение года выигрывала «темная лошадка» из Москвы — подрядчик «Спецстрой» Гора Егояна, который ранее в Тюменской области на торги не заявлялся и тендеры не выигрывал.
Итак, ровно за год никому не известный подрядчик собрал весьма внушительный портфель: строительство двух школ (в Винзилях и Нижнетавдинском районе) и одного стадиона. Это не считая двух контрактов на капитальный ремонт зданий крупнейшей в регионе областной больницы.
Кроме Тюмени, ООО «Спецстрой» выполняла подряды в ХМАО, Курганской области и Москве. При этом, система контроля бизнеса рисков за компанией не видит. Будем надеяться, что все свои обязательства предприниматель Егоян выполнит в срок, а главное — в полном объеме.
Карманные деньги
По традиции, часть госконтрактов ежегодно уходит «карманному» подрядчику местных властей. Традиционно — потому что на содержание областных дорог деньги выделяют в обязательном порядке. А карманным «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ТОДЭП) называют за происхождение: его единственный учредитель — департамент имущественных отношений Тюменской области. Это прописано на сайте компании; а вот в системах контроля бизнеса отмечено, что данные об учредителях скрыты.
Впрочем, сейчас речь не о том, кто что прячет. Примечательно, что в течение года ТОДЭП перебивался «мелкими» контрактами в 100-150 млн рублей. А за несколько дней до новогодних праздников стал победителем в торгах на сумму почти в два миллиарда рублей.
ТОДЭП подписал сразу три контракта. Они обязуют «любимого подрядчика» заниматься содержанием всех дорог региона на протяжении всего 2025 года. А еще компания отметилась в коррупционном скандале.
Свой среди своих
И последней яркой «диковинкой» года по праву можно считать предпринимателя, который строит ровно там, где сам и живет. Полтора миллиарда рублей на строительство больницы в Ишиме получила компания из Ишима же.
У ООО «Стройимпульс» в Тюменской области уже сложилась определенная репутация. Компанию в 2008 году основал на правах единственного учредителя бизнесмен Игорь Олейников. Он же является единоличным владельцем управляющей компании «Мечта» и совладельцем «Ишимской пивоваренной компании». Обе продолжают работу, однако дела у них идут со скрипом: пивоваренная компания последние несколько лет не вылезает из убытков, а управляющая — дает минимальную для этой сферы бизнеса прибыль.
В послужном списке компании — строящиеся в настоящий момент школы в Тюмени и исполненный капитальный ремонт корпуса реабилитационного центра в Большом Тараскуле. На данный момент общая стоимость исполненных и активных контрактов Олейникова превышает 10 млрд рублей.
Новых крупных госконтрактов в 2024 году уже явно можно не ждать, и список участников этой гонки вряд ли пополнится. Самое время принимать ставки: кто придет к финишу раньше срока, кто улучшит свои личные рекорды, а кому, быть может, предстоит сойти с дистанции.
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