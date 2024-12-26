26 декабря 2024

С 2025 года на Ямале вырастет плата за детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Родительская плата за детские сады вырастет на 4%
Родительская плата за детские сады вырастет на 4% Фото:

На Ямале со следующего года родительская плата за посещение детских садов вырастет на 4%. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. 

«С 1 января 2025 года осуществляется индексация размеров средней и максимальной родительской платы за посещение детьми детского сада в автономном округе на 4%. Также предусмотрена индексация ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего детский сад, в размере 7,3%», — сказано на сайте правительства ЯНАО.

Средняя величина родительской платы для салехардцев вырастет с 3677 до 3825 рублей, максимальный размер платы увеличится с 5824 до 6057 рублей. Компенсационная выплата для родителей, чьи дети не посещают детский сад, вырастет с 4849 рублей до 5203 рублей для детей от полутора до трех лет, и с 6359 до 6824 рублей для детей от трех до пяти лет. 

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале за год открыли 17 важных социальных объектов. Среди них школы, кванториум, объекты в области спорта, здравоохранения и социальной поддержки.

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На Ямале со следующего года родительская плата за посещение детских садов вырастет на 4%. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.  «С 1 января 2025 года осуществляется индексация размеров средней и максимальной родительской платы за посещение детьми детского сада в автономном округе на 4%. Также предусмотрена индексация ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего детский сад, в размере 7,3%», — сказано на сайте правительства ЯНАО. Средняя величина родительской платы для салехардцев вырастет с 3677 до 3825 рублей, максимальный размер платы увеличится с 5824 до 6057 рублей. Компенсационная выплата для родителей, чьи дети не посещают детский сад, вырастет с 4849 рублей до 5203 рублей для детей от полутора до трех лет, и с 6359 до 6824 рублей для детей от трех до пяти лет.  Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале за год открыли 17 важных социальных объектов. Среди них школы, кванториум, объекты в области спорта, здравоохранения и социальной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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