Главные стройки Ямала в 2024 году: в регионе открыто 17 социальных объектов

На Ямале в 2024 году открылись пять новых школьных учреждений и первый в регионе кванториум, а также новые объекты в области спорта, здравоохранения и социальной поддержки. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в следующем году в округе введут вдвое больше зданий.
«Создаем новые объекты по самым высоким стандартам, чтобы ямальцы чувствовали комфорт и, проживая на крайнем севере, не видели контраста с большими городами, 17 соцобъектов за год — не рекорд. В следующем году по плану должны ввести почти вдвое больше новых зданий», — цитируют Артюхова на сайте правительства ЯНАО.
Образование: семь новых школ и детских садов
В сентябре в селе Антипаюте Тазовского района был открыт новый детский сад, рассчитанный на 120 мест и оснащенный музыкальным и спортивным залами. В мае начал работу первый кванториум Ямала, благодаря которому более 800 школьников получили возможность заниматься разработкой проектов и развитием инженерного мышления.
В августе в Тарко-Сале губернатор Ямала торжественно открыл новую школу, рассчитанную на 400 учащихся. В 2024 году начали функционировать еще четыре образовательных учреждения: школа «Перспектива» в Новом Уренгое, школа «Взлет» в Муравленко, школа «Полярная звезда» в поселке Тазовский и школа в Лабытнанги, где осуществляется углубленное изучение профильных дисциплин.
Медицина: четыре новых медучреждения
В области здравоохранения были открыты четыре новых медицинских учреждения, которые начали прием пациентов. Среди них — медицинский комплекс в Аксарке Приуральского района, новая амбулатория в селе Кутопьюган Надымского района. Также начали работу новые радиотерапевтический и хирургический корпусы в Новом Уренгое.
Соцзащита: открыт самый крупный центр на Ямале
В Салехарде был открыт новый корпус социально-обслуживающего центра «Доверие». Это сделало его крупнейшим специализированным учреждением на территории Ямала. В нем впервые начнет функционировать кризисный центр для помощи женщинам.
Спорт: три новых центра «Северный характер»
В 2024 году были открыты три новых центра единоборств «Северный характер». Первое начало функционировать в апреле в Яр-Сале. Еще два появились в Ноябрьске и Губкинском. Строительство еще трех объектов в Новом Уренгое, Тарко-Сале и Мужах находится на стадии завершения. В следующем году планируется начать возведение центров в Муравленко и Надыме, а к 2026 году предполагается открытие новых объектов в Тазовском, Пурпе и второго центра в Новом Уренгое. Всего на территории Ямала будет 17 центров «Северный характер».
Молодежная политика: две новые арт-резиденции
В марте на Ямале была открыта третья арт-резиденция «Лампа» в Лабытнанги. Здание занимает более тысячи квадратных метров. Подобные арт-резиденции уже функционируют в Ноябрьске и Салехарде. Также планируется скорое открытие аналогичного пространства в Тарко-Сале.
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