27 декабря 2024

В Салехарде повысят социальные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямане на 4% проиндексируются соцвыплаты
На Ямане на 4% проиндексируются соцвыплаты Фото:

В Салехарде (ЯНАО) с 1 января 2025 года на 4% проиндексируют социальные выплаты отдельным категориям граждан. Постановление подписано мэром города Алексеем Титовским.

«Администрация города Салехарда. Постановление. Произвести с 1 января 2025 года в размере 4% индексацию ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан… Глава города Салехарда. А.Л. Титовский» — написано в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии.

Такое решение принято для увеличения уровня социальной защищенности и качества жизни. Среди тех, кому повысят выплаты и компенсации: многодетные семьи из поселка Пельвож, участники, инвалиды ВОВ, их вдовы, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, участники вооруженных конфликтов или их родители, пострадавшие от политических репрессий неработающие северяне и ямальцы старше 90 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) с 1 января 2025 года на 4% проиндексируют социальные выплаты отдельным категориям граждан. Постановление подписано мэром города Алексеем Титовским. «Администрация города Салехарда. Постановление. Произвести с 1 января 2025 года в размере 4% индексацию ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан… Глава города Салехарда. А.Л. Титовский» — написано в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии. Такое решение принято для увеличения уровня социальной защищенности и качества жизни. Среди тех, кому повысят выплаты и компенсации: многодетные семьи из поселка Пельвож, участники, инвалиды ВОВ, их вдовы, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, участники вооруженных конфликтов или их родители, пострадавшие от политических репрессий неработающие северяне и ямальцы старше 90 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...