В Салехарде повысят социальные выплаты

В Салехарде (ЯНАО) с 1 января 2025 года на 4% проиндексируют социальные выплаты отдельным категориям граждан. Постановление подписано мэром города Алексеем Титовским.
«Администрация города Салехарда. Постановление. Произвести с 1 января 2025 года в размере 4% индексацию ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан… Глава города Салехарда. А.Л. Титовский» — написано в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии.
Такое решение принято для увеличения уровня социальной защищенности и качества жизни. Среди тех, кому повысят выплаты и компенсации: многодетные семьи из поселка Пельвож, участники, инвалиды ВОВ, их вдовы, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, участники вооруженных конфликтов или их родители, пострадавшие от политических репрессий неработающие северяне и ямальцы старше 90 лет.
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