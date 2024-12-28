Юрий Морозов — мальчик, чей шар снял с «Елки желаний» министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже получил свой подарок. Его ребенку передал мэр Ноябрьска Алексей Романов.
«Накануне выполнил приятную миссию, от имени министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова вручил подарок Юре Морозову. Сергей Викторович участвовал во Всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“, один из шаров, который он снял с елки, был от маленького ноябрянина. Мечта Юры — роликовые коньки — осуществилась», — написал в своем telegram-канале Романов.
Он также поздравил мальчика с наступающим Новым Годом и пригласил его вместе со всей семьей покататься на коньках на ледовом корте спортшколы «Авангард» в каникулы. Мэр сказал, что «Елка желаний» — замечательная акция, благодаря которой исполняются мечты детей из разных уголков страны.
Лавров снял шарик с желанием юного ноябрянина только 27 декабря, однако уже исполнил его. Мечта ямальского мальчика оказалась самой скромной, по сравнению с другими.
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