Ликвидация департамента и рекордное число многодетных: восемь главных событий недели на Ямале

В ЯНАО на прошедшей неделе стало известно о ликвидации департамента внешних связей региона. Его полномочия разделили между замами губернатора Александра Подороги и Андрея Гаранина. Тем временем мэры провели прямые эфиры, а суд отпустил из-под ареста бывшего замначальника отдела вневедомственной охраны Андрея Биля. Тем временем власти назвали даты Дня Оленевода, а ямальцы побили собственный рекорд по числу многодетных семей. Эти и другие важные события прошедшей недели на Ямале — в традиционном дайджесте URA.RU.
Власти поделили департамент
В ЯНАО на прошедшей неделе был ликвидирован департамент внешних связей региона. Структура вошла в управделами правительства, которым руководит замгубернатора Александр Подорога. Вместе с департаментом внешних связей под его контроль перешел фонд «Сотрудничество Ямала», который выступал заказчиком Преображенского собора в Салехарде.
Часть научных проектов ДВС передали под контроль замгубернатора Андрея Гаранина. В структуру возглавляемого им окружного департамента природных ресурсов вошли: Научный центр освоения Арктики, где случился скандал с сокращением половины штата, и Российский Центр освоения Арктики
В заксобрании готовятся к переменам
Аппарат заксобрания ожидают кадровые перестановки. О грядущей оптимизации URA.RU рассказали в региональном парламенте. Организационно-штатные мероприятия там запланированы для улучшения внутреннего взаимодействия структур и более эффективного обеспечения работы депутатского корпуса.
Собеседники агентства в политических кругах региона при этом считают, что, выйдя на работу в январе, сотрудники заксобрания не досчитаются части опытных кадров. За два года количество сотрудников аппарата в Думе Ямала сократилось с 96 до 70.
Мэры подвели итоги года
На минувшей неделе главы муниципалитетов провели прямые эфиры и пообщались с жителями. Они ответили на волнующие ямальцев вопросы, подвели итоги года, поделились планами на грядущий год. Так например трансляции провели глава Надымского района Дмитрий Жаромских, глава Нового Уренгоя Антон Колодин, руководитель Приуральского района Иван Сакал.
Запомнились эфиры и необычными событиями. Так Дмитрий Жаромских заявил, что Надыму не хватает джаза. А новый мэр Нового Уренгоя Антон Колодин считает, что предшественник оставил ему грязный город.
Зампрокурора областной столицы ушел на повышение
Заместитель прокурора Салехарда Сергей Демагин на прошедшей неделе получил повышение. Теперь он возглавил прокуратуру Тазовского района. Пост был вакантен около полугода, после перевода Юрия Абрамова в прокуратуру Симферополя.
Демагин работает на Ямале с 2017 года. До назначения прокурора района был зампрокурора Салехарда, занимал посты в надзорном ведомстве в республике Хакассия.
Экс-глава дептранспорта попросился на СВО
Бывший руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков ходатайствовал о принятии участия в СВО, сообщили агентству источники в политкругах. Першикова ранее признали виновным в получении взятки на сумму в 62 миллиона рублей.
Суд Салехарда приговорил экс-чиновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Процесс по делу проходил во второй раз, в августе 2023 года Першиков был оправдан «в связи с отсутствием события преступления».
Арестованного офицера отпустили на свободу
Экс-начальнику отдела вневедомственной охраны в Салехарде Андрею Билю отпустили домой после двух месяцев в СИЗО. Источники URA.RU рассказали, что задержанный 18 октября офицер был выпущен под ограничительные меры. Он не должен связываться со свидетелями и пользоваться телефоном, а дом сможет покидать только в строго отведенное время
Начальник ОВО Салехарда подозревается в совершении преступления по статье 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». Расследованием занимаются следователи окружного управления следкома.
Стали известны даты Дня оленевода
На прошедшей неделе стали известны даты проведения главного праздника для ямальских кочевников — Дня оленевода. В 2025 году он растянется на почти два месяца. Открытие пройдет в Надыме 22 и 23 февраля. Там же традиционно пройдут соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО.
Далее праздник будет следовать по муниципалитетам региона. Последними будут села Антипаюта, Гыда, Яр-Сале, Сеяхе, Новый Порт и Панаевск. Там День оленевода отметят только в апреле.
Ямал побил собственный рекорд
В 2024 году на Ямале зарегистрировали 1680 многодетных семей, что стало рекордным показателем по числу таких семей за всю историю региона. Больше всего прирост многодетных произошел в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Статус многодетной семьи позволяет пользоваться различными региональными мерами поддержки, которых в округе порядка 30.
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