30 декабря 2024
29 декабря 2024
28 декабря 2024

В ЯНАО игрушечного солдатика продают по цене машины. Фото

В ЯНАО продают раритетного солдатика времен ВОВ за 2 миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Игрушечного солдатика времен ВОВ продает житель Ямала
Игрушечного солдатика времен ВОВ продает житель Ямала Фото:

В Новом Уренгое игрушечного солдатика продают за два миллиона рублей. Продавец утверждает, что игрушка была создана во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями. 

«Продам солдатика, со времён ВОВ. Цена: 2 000 000 рублей», — гласит текст объявления.

Всего объявление посмотрели почти 170 человек. Игрушечного солдатика продает ямалец из Нового Уренгоя. 

Раритетного солдатика продают за 2 миллиона рублей
Раритетного солдатика продают за 2 миллиона рублей
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выставили на продажу бизнес-отель за 270 млн рублей. Трехзвездочная гостиница расположена в центре Ноябрьска и ориентирована на деловых персон. 

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В Новом Уренгое игрушечного солдатика продают за два миллиона рублей. Продавец утверждает, что игрушка была создана во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями.  «Продам солдатика, со времён ВОВ. Цена: 2 000 000 рублей», — гласит текст объявления. Всего объявление посмотрели почти 170 человек. Игрушечного солдатика продает ямалец из Нового Уренгоя.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выставили на продажу бизнес-отель за 270 млн рублей. Трехзвездочная гостиница расположена в центре Ноябрьска и ориентирована на деловых персон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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