Игрушечного солдатика времен ВОВ продает житель Ямала
В Новом Уренгое игрушечного солдатика продают за два миллиона рублей. Продавец утверждает, что игрушка была создана во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями.
«Продам солдатика, со времён ВОВ. Цена: 2 000 000 рублей», — гласит текст объявления.
Всего объявление посмотрели почти 170 человек. Игрушечного солдатика продает ямалец из Нового Уренгоя.
Раритетного солдатика продают за 2 миллиона рублей
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выставили на продажу бизнес-отель за 270 млн рублей. Трехзвездочная гостиница расположена в центре Ноябрьска и ориентирована на деловых персон.
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