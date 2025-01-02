02 января 2025
01 января 2025

На главной переправе в ЯНАО повысили грузоподъемность

На ледовой переправе Лабытнанги-Салехард повышена грузоподъемность до 20 тонн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн, архивное фото
Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн, архивное фото Фото:

На ледовой переправе с 3 января между Салехардом и Лабытнанги будет повышена грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Изменения в работе переправы начнется с 12:00.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ледовая переправа претерпела изменения в декабре. Движение по ней открыли 29 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ледовой переправе с 3 января между Салехардом и Лабытнанги будет повышена грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Изменения в работе переправы начнется с 12:00. Ранее URA.RU сообщало о том, что ледовая переправа претерпела изменения в декабре. Движение по ней открыли 29 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...