На главной переправе в ЯНАО повысили грузоподъемность

Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн, архивное фото
На ледовой переправе с 3 января между Салехардом и Лабытнанги будет повышена грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Изменения в работе переправы начнется с 12:00.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ледовая переправа претерпела изменения в декабре. Движение по ней открыли 29 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!