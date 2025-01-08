Первая политическая загадка Перми в 2025 году: силовик или нет?

2025 год для бюрократии Перми начинается с интриги: чем закончится борьба за пост главы Орджоникидзевского района. В 2024-м аналогичные позиции чаще отдавали силовикам, но именно в Орджоникидзевском ситуация изменилась и в декабре статус исполняющей обязанности получила Светлана Ломаева, представитель команды отставленного главы района. Внимание к этим должностям не случайно: несмотря на централизацию власти, именно главы районов чаще всего коммуницируют с горожанами и именно от них зависит внешний вид Перми. Подробности развернувшейся интриги — в материале URA.RU.
Отставка главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова в сентябре 2024 года сенсацией не стала. К этому моменту из шести районов краевой столицы в четырех уже были новые руководители. Сенсационным стало назначение в декабре в статусе исполняющей обязанности Светланы Ломаевой, до этого заместителя Карабатова. Сенсация заключалась в том, что в трех других районах вакантные позиции занимали сторонние люди, а не представители работающей администрации.
Что происходило на совещаниях перед назначениями
Первое неожиданное кадровое решение состоялось в феврале 2024 года. Тогда главой Индустриального района Перми стал экс-руководитель следственного отдела СУ СК по Добрянскому округу Пермского края Алексей Полудницын. Летом стало ясно, что это не единичное кадровое решение, а тренд. В начале июля Мотовилихинский район возглавил экс-замглавы администрации Пермского района, подполковник полиции Андрей Чернятьев (работал в УЭПиПК ГУ МВД по Прикамью), а в августе — главой Свердловского района стал экс-следователь Александр Коротких.
Единственным исключением из новой управленческой моды стал назначенный главой Ленинского района Константин Дароватовских, он — выходц из структур «Еврохима».
Собеседники агентства даже не скрывают, что Даратовских — реальное исключение. А приглашать на работу силовиков в отставке — принятое политическое решение. При том, на краевом уровне.
О том, кто станет главой района мэр Перми Эдуард Соснин узнавал раньше, чем все пермяки, но повлиять на кадровые решения не мог, знает источник URA.RU. Это было следствием системы централизации власти, начатой губернатором Дмитрием Махониным в 2022 году.
Впрочем, бессловесным наблюдателем работы глав районов, как протеже краевой власти, Соснин тоже не стал. По данным URA.RU, перед каждым назначением новый глава района вызывался в правительство края, где в присутствии мэра получал вводные, что несмотря на прежние заслуги, назначенец является подчиненным Эдуарда Соснина, все коммуникации строит через него, находясь в вертикали «Махонин — Соснин».
Орджоникидзевский район как неожиданность
Ходили разные слухи относительно особого положения Андрея Чернятьева, приятельствующего с главой администрации губернатора Александром Смертиным. Но прошедшие после назначения месяцы показали, что и он получил аналогичные вводные. Известно, что число встреч Чернятьева и Смертина после назначения резко сократилось.
Поэтому, когда в сентябре глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов ушел по собственному желанию, но по настоянию краевых властей, возникла интрига: какое кадровое решение будет принято по этой территории. Карабатов не справился с управлением и не был полностью лоялен внутриполу, но его уход был внеплановым — и.о . главы района удалось назначить только через три месяца.
Светлана Ломаева (экс-замглавы района) является членом команды Карабатова. Инсайдер утверждает, что «ей сейчас активно подыскивают замену»: «Не исключено, что появится еще один силовик».
Сомнения в эффективности отставных силовиков
Акцент на правоохранителей в кадровой политике на уровне районов сделан по нескольким причинам. Первая — таким образом краевые власти надеются обезопасить себя и городскую администрацию от претензий других силовиков. Эти люди хорошо знают систему изнутри и понимают с юридической точки зрения риски проверок многочисленных надзорных ведомств.
Вторая — это люди системы, которые привыкли жить в рамках директив и ограничений. «Главная задача чиновника сейчас — не подставиться, соблюсти кучу процедур и ограничений. А силовики привыкли жить в таком формате. Это хороший кадровый резерв: они рано выходят на пенсию и готовы работать дальше, обладая опытом и юридическим образованием», — поясняет один из инсайдеров.
У Прикамья уже есть опыт, когда крупный политический институт, фонд капремонта, возглавил выходец из силовых структур Владимир Хлебников. Эффективность работы фонда вызывает большие сомнения, программа капремонта почти не выполняется. «Для правоохранителей важна палочная система. Они проводят очень много бумажной работы, которая никому не интересна. Результат вторичен, главное — процесс. Важно уберечь себя от всех возможных рисков, чтобы в нужный момент предъявить все „бумажки“, доказывающие, что все в порядке, предприняты все усилия», — опасаются инсайдеры.
Взятки по 5 тысяч рублей с киоска
Собеседник агентства в правительстве с этим не согласен. Он напоминает, что в рамках централизации полномочий на уровне районов осталось очень мало задач. Самым важным в работе главы теперь являются: поддержание порядка, снос незаконных объектов, создание равных условий для всех местных групп влияния и общение с жителями в качестве буфера для негатива в адрес мэра и краевых властей.
«Все новые главы никак не связаны с так называемым районным сообществом, а по факту микробизнесом, процветающим в серой зоне. Это обнуляет риски, что они, условно говоря, за 5 тысяч рублей будут закрывать глаза на существование того или иного киоска, незаконной парковки и рекламной вывески», — говорит другой собеседник.
Важна порядочность, рассказывал URA.RU Эдуард Соснин. Да и история с назначением силовиков не уникальна в масштабах Перми: бывший глава Свердловского района Андрей Усов до перехода на муниципальную службу был главой УВД Перми.
Именно поэтому с высокой долей вероятности главой Орджоникидзевского района до весны станет еще один правоохранитель. «Это удаленный, сложный район со сложными элитами. Здесь хуже всего ситуация в части благоустройства, много коррупционных составляющих. Нужен человек, который беспристрастно навел бы порядок», — поясняет инсайдер. В мэрии Перми это не комментируют.
Есть ли альтернатива?
Кадровые назначения 2024 года в администрации Перми демонстрируют, что город стал, по сути, подразделением краевого правительства и администрации губернатора. «Мэрия больше субъектностью не обладает. Но это и не требуется: сплоченная работа в одной команде всегда эффективнее политических интриг, как это было в другие годы» — считает источник.
Полномочия Перми как муниципалитета по большей части перешли на уровень края. Так же, как и некоторые полномочия региона переданы на федеральный уровень, рассуждает политтехнолог Алексей Чусовитин. Это связано с упрочиванием вертикали власти и мобилизационной экономикой. «В Перми я вижу два тренда. Компетенции чиновников на фоне централизации уже не так важны. Оценивается в первую очередь причастность к тому или иному клану, по принципу „свой-чужой“. Важно на человеческом уровне, на уровне личного взаимодействия быть своим. Система работает сама по себе, от конкретного чиновника почти ничего не зависит», — заключает Чусовитин.
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